NeN: attiva una fornitura e hai un anno GRATIS di NOW TV

Se stai cercando un motivo per cambiare il tuo fornitore di energia, abbiamo un’offerta straordinaria che non puoi lasciarti sfuggire: attiva una fornitura con NeN entro il 20 ottobre utilizzando il codice promozionale FATTINOW e riceverai un intero anno GRATIS di NOW TV, dove potrai goderti le migliori serie TV e gli show più popolari. È il momento di abbracciare il cambiamento e ottenere vantaggi straordinari con NeN.

NeN: come funziona l’offerta per NOW TV

Con NeN l’obiettivo è rendere la tua esperienza di gestione dell’energia il più semplice possibile. Come funziona:

Fornitura Mensile Fissa : La tua bolletta energetica non sarà mai una sorpresa spiacevole. La tua spesa annuale è calcolata in base al consumo dell’ultimo anno e viene suddivisa in 12 rate mensili fisse. Questo ti consente di avere chiarezza sui tuoi costi energetici in anticipo.

: La tua bolletta energetica non sarà mai una sorpresa spiacevole. La tua spesa annuale è calcolata in base al consumo dell’ultimo anno e viene suddivisa in 12 rate mensili fisse. Questo ti consente di avere chiarezza sui tuoi costi energetici in anticipo. 100% Energia Verde : NeN si impegna nell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100%. Ciò significa che quando scegli NeN, stai anche contribuendo a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Inoltre, compensa tutte le emissioni del gas che vendiamo.

: NeN si impegna nell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili al 100%. Ciò significa che quando scegli NeN, stai anche contribuendo a un futuro più sostenibile per il nostro pianeta. Inoltre, compensa tutte le emissioni del gas che vendiamo. Zero Burocrazia: Il processo di attivazione è il più semplice possibile. Puoi attivare la tua fornitura online in soli 5-10 minuti, senza la necessità di sprechi di carta o procedure complesse.

E ora, ecco il pezzo forte: attivando una fornitura con NeN utilizzando il codice FATTINOW, riceverai un anno intero di NOW TV GRATIS. Con NOW TV, potrai goderti un’ampia gamma di serie TV, show, film e programmi in streaming. È un modo perfetto per trascorrere il tempo libero, rilassarsi e divertirsi, il tutto senza costi aggiuntivi!

Non perdere questa incredibile opportunità di risparmiare sull’energia e ottenere un anno di intrattenimento gratuito. L’offerta scade il 20 ottobre, quindi agisci ora per assicurarti di non perderla.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.