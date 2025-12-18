NeN blocca il prezzo della luce fino al 2035 a 0,106 euro/kWh

Nel mercato libero dell’energia diversi fornitori offrono proposte con il prezzo luce e gas bloccato per uno o due anni. C’è poi NeN, che vende luce e gas facendo pagare una rata fissa mensile in base ai consumi, per aiutare i suoi clienti a utilizzare l’energia al meglio, e permettendo di bloccare il prezzo della luce per dieci anni con l’offerta Dieci. Senza contare, poi, lo sconto di 36 euro spalmato sulla bolletta luce e gas del primo anno grazie all’iniziativa Provaci NeN.

Ecco i dettagli di Luce | Dieci, l’offerta a prezzo fisso di NeN che blocca il costo della materia prima luce per dieci anni consecutivi.

Luce | Dieci

0,106 euro/kWh : costo della materia prima bloccato per dieci anni

: costo della materia prima bloccato per dieci anni 9,50 euro al mese: quota fissa

Le altre due offerte a prezzo fisso del fornitore NeN sono Luce | Due e Gas | Due, ideali per chi vuole rendersi indipendente dalle oscillazioni del mercato per un periodo di tempo pari a 24 mesi, evitando così i puntuali rincari dei primi mesi dell’anno. Segue una breve panoramica delle tariffe di ciascuna.

Luce | Due

0,109 euro/kWh : costo della materia prima bloccato per due anni

: costo della materia prima bloccato per due anni 9,00 euro al mese: quota fissa

Gas | Due

0,387 euro/Smc : costo della materia prima bloccato per due anni

: costo della materia prima bloccato per due anni 10,00 euro al mese: quota fissa

Al di là della competitività delle tariffe, NeN si distingue in altri due elementi chiave: il primo, come abbiamo visto, è il blocco del prezzo della luce fino a dieci anni; il secondo riguarda invece la proposta di dodici bollette uguali basate sui propri consumi, in modo da semplificare al massimo la comprensione della bolletta.

A questo proposito, NeN non fa altro che dividere per dodici la somma che un utente spenderebbe in un anno in base al proprio profilo dei consumi. Al termine poi del primo anno viene effettuato un nuovo conteggio, tenendo conto dei consumi degli ultimi dodici mesi.