NeN, ecco l'offerta a rata fissa: paghi luce e gas allo stesso prezzo per tutto l'anno

Quasi come un abbonamento streaming: scopri l'offerta a rata fissa di NeN Energia su luce e gas.
Green Risparmio energetico
Quasi come un abbonamento streaming: scopri l'offerta a rata fissa di NeN Energia su luce e gas.

Per vivere con tranquillità i prossimi due anni con bollette luce e gas chiare, dal prezzo bloccato e che non siano influenzate dalle oscillazioni del mercato, l’offerta di NeN Energia è quella più interessante. Grazie a questa promozione potrai pagare infatti 12 rate uguali trasformando la tua utenza come in una sorta di abbonamento streaming, con prezzo rimodulato ogni 12 mesi a seconda dei tuoi consumi.

Prezzi bloccati NeN

Le prime 12 bollette uguali sono calcolate già di fatto sui tuoi consumi reali: analizzando una tua bolletta attuale, infatti, NeN blocca il prezzo per 2 anni e divide per 12 quello che spenderesti in un anno fatturandoti quella cifra ogni mese. Alla fine del primo anno, si rifanno i conti in base ai consumi effettivi. Alla fine del secondo, invece, si ripete l’operazione in quel caso tenendo conto anche del nuovo prezzo della materia prima.

Nel frattempo però ti potrai godere un prezzo bloccato per 24 mesi: luce a 0,109 €/kWh con 9 € al mese di quota fissa e gas a 0,370 €/SmC con 10 € al mese di quota fissa. La tua rata mensile nascerà quindi da una formula molto semplice: tuo consumo annuo moltiplicato per il prezzo della materia prima, più la quota fissa di vendita. A questo si aggiungono tasse, oneri e eventuali servizi extra o sconti.

Per sapere quanto spenderai davvero, ti basterà prendere una bolletta e fare un preventivo: è gratuito e immediato, poi potrai decidere cosa fare.

Pubblicato il 2 feb 2026

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
2 feb 2026
