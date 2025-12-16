 NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

Con NeN Energia puoi scegliere una bolletta a prezzo variabile o addirittura a prezzo fisso per i prossimi 10 anni.
NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese
Green Risparmio energetico
Con NeN Energia puoi scegliere una bolletta a prezzo variabile o addirittura a prezzo fisso per i prossimi 10 anni.

NeN Energia vuole semplificare la gestione delle tue bollette proponendoti una soluzione a rete fissa che è a dir poco conveniente: grazie a questa offerta infatti potrai bloccare il prezzo della luce addirittura per i prossimi 10 anni, senza penali nel caso cambiassi idea e con 12 rate uguali aggiornate ogni anno basate sui tuoi consumi.

Attiva NeN Energia

Con l’offerta a rete fissa il prezzo dell’energia viene bloccato per 2 anni e, appunto, nel caso della luce si può arrivare addirittura a 10 anni. Si calcola quanto spenderesti in un anno, si divide per 12 e quella cifra diventerà la tua bolletta mensile, uguale per tutto l’anno senza rincari a sorpresa. Alla fine del primo anno si rifanno i conti sulla base dei consumi reali e al termine del secondo si tiene conto anche del nuovo prezzo della materia prima.

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato, è disponibile anche un’offerta a rata variabile: non ci sono vincoli e il prezzo della materia prima segue gli indici PUN e PSV pagando l’energia esattamente quanto la paga NeN, senza costi aggiuntivi. L’offerta perfetta se preferisci la flessibilità e non legarti a un costo fisso, ricordando che i prezzi variabili cambiano in base alla domanda, alla stagionalità e a fattori economici, ma NeN ti garantisce nessuno spread e nessun ricarico sul costo della materia prima.

Attiva NeN Energia

Insomma, due offerte diverse ma complementari: la stabilità della rata fissa per chi vuole la massima tranquillità e la libertà della rata variabile per seguire il mercato. In entrambi i casi avrai semplicità, chiarezza e un rapporto diretto con il costo dell’energia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 16 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi

Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi
Engie Special Days: le tariffe della nuova offerta luce e gas in scadenza il 18 dicembre

Engie Special Days: le tariffe della nuova offerta luce e gas in scadenza il 18 dicembre
Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso

Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso
ChatGPT brucia energia come una nazione

ChatGPT brucia energia come una nazione
Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi

Octopus taglia i prezzi: bollette più leggere per chi sceglie il fornitore oggi
Engie Special Days: le tariffe della nuova offerta luce e gas in scadenza il 18 dicembre

Engie Special Days: le tariffe della nuova offerta luce e gas in scadenza il 18 dicembre
Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso

Octopus, ecco le nuove tariffe di Natale: costo luce e gas ancora più basso
ChatGPT brucia energia come una nazione

ChatGPT brucia energia come una nazione
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
16 dic 2025
Link copiato negli appunti