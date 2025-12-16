NeN Energia Rata Fissa: prezzo bloccato fino a 10 anni e zero sorprese

NeN Energia vuole semplificare la gestione delle tue bollette proponendoti una soluzione a rete fissa che è a dir poco conveniente: grazie a questa offerta infatti potrai bloccare il prezzo della luce addirittura per i prossimi 10 anni, senza penali nel caso cambiassi idea e con 12 rate uguali aggiornate ogni anno basate sui tuoi consumi.

Con l’offerta a rete fissa il prezzo dell’energia viene bloccato per 2 anni e, appunto, nel caso della luce si può arrivare addirittura a 10 anni. Si calcola quanto spenderesti in un anno, si divide per 12 e quella cifra diventerà la tua bolletta mensile, uguale per tutto l’anno senza rincari a sorpresa. Alla fine del primo anno si rifanno i conti sulla base dei consumi reali e al termine del secondo si tiene conto anche del nuovo prezzo della materia prima.

Se invece preferisci seguire l’andamento del mercato, è disponibile anche un’offerta a rata variabile: non ci sono vincoli e il prezzo della materia prima segue gli indici PUN e PSV pagando l’energia esattamente quanto la paga NeN, senza costi aggiuntivi. L’offerta perfetta se preferisci la flessibilità e non legarti a un costo fisso, ricordando che i prezzi variabili cambiano in base alla domanda, alla stagionalità e a fattori economici, ma NeN ti garantisce nessuno spread e nessun ricarico sul costo della materia prima.

Insomma, due offerte diverse ma complementari: la stabilità della rata fissa per chi vuole la massima tranquillità e la libertà della rata variabile per seguire il mercato. In entrambi i casi avrai semplicità, chiarezza e un rapporto diretto con il costo dell’energia.