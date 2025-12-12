NeN Energia: un nuovo modo di gestire luce e gas

Con NeN luce e gas sai quanto spendi, tutto l’anno, perché il costo dell’energia non dipende più da bollette imprevedibili o conguagli a sorpresa. NeN propone un modello semplice e digitale che mette al centro la chiarezza dei prezzi e la pianificazione della spesa, pensato per clienti privati e partite IVA che vogliono gestire luce e gas senza complessità.

La rata fissa: costi prevedibili tutto l’anno

Il cuore dell’offerta NeN è la rata fissa mensile. L’importo viene calcolato sulla base dei consumi reali stimati e rimane costante per tutto l’anno, evitando picchi stagionali e conguagli imprevisti. Una volta l’anno la rata viene aggiornata per riallinearla ai consumi effettivi, mantenendo un equilibrio tra semplicità e precisione.

Questo modello consente una pianificazione più chiara delle spese domestiche, trasformando la bolletta da elemento di incertezza a costo prevedibile, utile soprattutto per chi gestisce un budget mensile definito.

La procedura di attivazione completamente digitale: in circa tre minuti è possibile selezionare la fornitura luce, gas o entrambe, ottenere un preventivo personalizzato e bloccarlo per sette giorni, prendendosi il tempo necessario per valutare la scelta.

Luce, gas o entrambe: un’offerta flessibile

NeN permette di scegliere tra fornitura luce, gas o luce e gas insieme, con una promozione attiva che applica uno sconto su ogni fornitura. L’utente può simulare più scenari prima di procedere, confrontando le opzioni direttamente online.

La gestione non si esaurisce nella fase di attivazione: tramite app è possibile monitorare i consumi, comprendere come vengono utilizzate le risorse energetiche e ricevere indicazioni utili per ridurre gli sprechi nel tempo.

Un’esperienza digitale

L’intero ecosistema NeN ruota intorno alla semplicità. Dall’attivazione all’assistenza, tutto passa da una piattaforma digitale che riduce la burocrazia e rende più trasparente il rapporto con il fornitore. Il servizio è attivo in tutta Italia e il passaggio avviene senza interruzioni della fornitura.. Per conoscere l’offerta completa di NeN luce e gas clicca qui.