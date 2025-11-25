NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno

Il fornitore NeN offre 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas ai nuovi clienti che sottoscrivono una nuova fornitura entro il 31 dicembre. Il riscatto dello sconto richiede l’utilizzo del codice promo PROVACINEN durante la fase di pagamento: il coupon è valido per qualunque fornitura, con la selezione della fornitura disponibile al link qui sotto.
Lo sconto di 36 euro viene spalmato sull’arco di 1 anno. Ciò significa, quindi, che su dodici bollette di importo sempre uguale si riceverà uno sconto fisso di 3 euro in ogni bolletta. Perché 12 bollette sempre uguali? Si tratta di uno degli aspetti con cui NeN si distingue rispetto alla concorrenza, l’altro è il costo della materia prima luce bloccato fino a dieci anni.
Come funziona NeN
A questo punto è doveroso aprire una parentesi per capire meglio come funziona NeN. Di seguito un rapido schema che può aiutare ad una migliore comprensione:
- Blocco del prezzo per 2 anni, nel caso specifico della luce anche fino a 10 anni
- La spesa complessiva di un anno viene divisa per dodici
- La cifra ottenuta viene fatturata una volta al mese per dodici mesi
- Al termine del primo anno NeN opera un nuovo calcolo in base ai consumi degli ultimi 12 mesi
Tre le offerte a prezzo fisso proposte: Luce | Dieci, Luce | Due, Gas | Due. Ed ecco le attuali tariffe associate a ciascuna offerta.
Luce | Dieci
- 0,106 euro/kWh (costo della materia prima luce)
- 10 euro al mese (quota fissa)
- Prezzo bloccato per dieci anni
Luce | Due
- 0,109 euro/kWh (costo della materia prima luce)
- 9,50 euro al mese (quota fissa)
- Prezzo bloccato per due anni
Gas | Due
- 0,385 euro/Smc (costo della materia prima gas)
- 9,50 euro al mese (quota fissa)
- Prezzo bloccato per due anni
Maggiori dettagli sono disponibili cliccando sul bottone seguente.