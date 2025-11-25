 NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno

Il fornitore appartenente al Gruppo A2A consente anche di bloccare il costo della materia prima luce fino a 10 anni.
NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno
Green Risparmio energetico
Il fornitore appartenente al Gruppo A2A consente anche di bloccare il costo della materia prima luce fino a 10 anni.
Freepik

Il fornitore NeN offre 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas ai nuovi clienti che sottoscrivono una nuova fornitura entro il 31 dicembre. Il riscatto dello sconto richiede l’utilizzo del codice promo PROVACINEN durante la fase di pagamento: il coupon è valido per qualunque fornitura, con la selezione della fornitura disponibile al link qui sotto.

Lo sconto di 36 euro viene spalmato sull’arco di 1 anno. Ciò significa, quindi, che su dodici bollette di importo sempre uguale si riceverà uno sconto fisso di 3 euro in ogni bolletta. Perché 12 bollette sempre uguali? Si tratta di uno degli aspetti con cui NeN si distingue rispetto alla concorrenza, l’altro è il costo della materia prima luce bloccato fino a dieci anni.

Pagina offerta NeN

nen luce e gas a rata fissa

Come funziona NeN

A questo punto è doveroso aprire una parentesi per capire meglio come funziona NeN. Di seguito un rapido schema che può aiutare ad una migliore comprensione:

  • Blocco del prezzo per 2 anni, nel caso specifico della luce anche fino a 10 anni
  • La spesa complessiva di un anno viene divisa per dodici
  • La cifra ottenuta viene fatturata una volta al mese per dodici mesi
  • Al termine del primo anno NeN opera un nuovo calcolo in base ai consumi degli ultimi 12 mesi

Tre le offerte a prezzo fisso proposte: Luce | Dieci, Luce | Due, Gas | Due. Ed ecco le attuali tariffe associate a ciascuna offerta.

Luce | Dieci

  • 0,106 euro/kWh (costo della materia prima luce)
  • 10 euro al mese (quota fissa)
  • Prezzo bloccato per dieci anni

Luce | Due

  • 0,109 euro/kWh (costo della materia prima luce)
  • 9,50 euro al mese (quota fissa)
  • Prezzo bloccato per due anni

Gas | Due

  • 0,385 euro/Smc (costo della materia prima gas)
  • 9,50 euro al mese (quota fissa)
  • Prezzo bloccato per due anni

Maggiori dettagli sono disponibili cliccando sul bottone seguente.

Pagina offerta NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese
Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita

Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita
Engie rinnova l'offerta a prezzo fisso: blocca ora luce e gas per due anni

Engie rinnova l'offerta a prezzo fisso: blocca ora luce e gas per due anni
NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni

NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni
Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese
Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita

Octopus Fissa 12 mesi: l’offerta che cancella l’ansia da bolletta e ti fa godere la vita
Engie rinnova l'offerta a prezzo fisso: blocca ora luce e gas per due anni

Engie rinnova l'offerta a prezzo fisso: blocca ora luce e gas per due anni
NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni

NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni
Federico Pisanu
Pubblicato il
25 nov 2025
Link copiato negli appunti