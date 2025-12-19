NeN, l'offerta luce e gas (fissa o variabile) che semplifica le bollette

NeN propone una promozione pensata per chi vuole smettere di inseguire bollette imprevedibili e iniziare a gestire luce e gas con semplicità. Chiedi il tuo preventivo online: sarà valido 7 giorni (solo per le offerte a rata fissa), in caso tu voglia ripensarci. Inoltre, con la promo “Provaci”, riceverai uno sconto al mese per i prossimi 12 mesi, per ogni fornitura attivata.

Un nuovo modo di vivere luce e gas

L’offerta NeN ti permette di pagare luce e gas con una rata fissa mensile, sempre uguale e comprensiva di tutto. Il prezzo della materia prima può essere bloccato per due o addirittura dieci anni: una soluzione che ti protegge da qualsiasi rincaro, anche a lungo termine.

Per chi preferisce maggiore flessibilità, NeN offre anche la versione a prezzo variabile. In questo caso le bollette seguono l’andamento reale del mercato, una scelta adatta a chi vuole cogliere eventuali ribassi e non teme le oscillazioni.

NeN nasce con l’obiettivo di semplificare il linguaggio dell’energia e ridurre al minimo la burocrazia. Tutto è spiegato in modo comprensibile, dall’attivazione alla gestione del contratto. Inoltre, NeN acquista elettricità esclusivamente da fonti rinnovabili e compensa le emissioni di CO2.

Puoi gestire tutto dall’app dedicata, che ti consente di monitorare ogni mese i consumi, visualizzare i picchi di potenza e confrontare i dati nel tempo. NeN è una vera rivoluzione: che tu preferisca prezzo fisso o variabile, ha sempre una soluzione adatta a tutti. Richiedi subito il tuo preventivo online.