 Nen luce e gas: preventivo immediato e rata fissa per 12 mesi
Se stai cercando una soluzione per le tue bollette di luce e gas, Nen propone un modello che punta tutto sulla semplicità: una rata fissa calcolata sui tuoi consumi reali e valida per dodici mesi. Un approccio pensato per chi vuole evitare oscillazioni di prezzo, con un preventivo immediato e trasparente che permette di sapere da subito quanto si pagherà ogni mese.

Preventivo immediato, valido sette giorni

La caratteristica centrale dell’offerta è la “rata fissa”: Nen analizza lo storico dei consumi e costruisce una proposta su misura, riducendo al minimo incertezze e conguagli inattesi. Un modello digitale, rapido e facilmente confrontabile con altre soluzioni presenti nel mercato libero. Una volta ottenuto il preventivo, avrai sette giorni per valutarlo, una finestra utile per confrontare le alternative senza pressioni. La trasparenza del modello riduce il rischio di sorprese in bolletta e permette una pianificazione più efficace del budget domestico.

Promo Provaci e gestione completamente digitale

Per chi attiva un nuovo contratto, la “Promo Provaci” sblocca uno sconto dedicato su ogni fornitura. L’intero processo di attivazione richiede pochi minuti: bastano una bolletta recente, i dati personali e la modalità di pagamento. La gestione successiva avviene via app o area personale, con monitoraggio dei consumi e comunicazioni centralizzate.

Un approccio digitale e senza complicazioni

Nen punta su un modello totalmente digitale che semplifica al massimo l’ingresso nel mercato libero, riducendo la burocrazia e rendendo più intuitiva la gestione energetica. L’esperienza d’uso è studiata per chi cerca praticità: rata stabile, niente conguagli inattesi e un supporto rapido in caso di necessità. Una proposta adatta a chi desidera stabilità e semplicità in un settore in continua evoluzione. Per conoscere l’offerta completa di Nen clicca qui.

Pubblicato il 4 dic 2025

Lucrezia Cerbara
