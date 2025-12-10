NeN luce e gas: trasparenza e prezzo bloccato fino al 2035

Nel panorama italiano, dove il linguaggio dell’energia rimane complesso e spesso poco accessibile, NeN introduce un modello che punta su semplicità e trasparenza, offrendo strumenti pratici per comprendere costi, consumi e impatti. Alla base dell’offerta c’è una rata fissa mensile: NeN analizza lo storico dei consumi presenti nelle bollette precedenti e ricava un importo mensile che rimane identico per 12 mesi. In questo modo non si paga in base a quanto si consuma mese per mese, ma secondo una quota costante che copre l’intero fabbisogno annuale. Una soluzione pensata per eliminare picchi stagionali e bollette imprevedibili, permettendo una pianificazione chiara della spesa.

Una tariffa stabile e un impegno green

NeN propone energia elettrica da fonti rinnovabili e gas a impatto zero, con un approccio che supera il concetto di “offerta green” come semplice accessorio commerciale. L’elettricità proviene da fonti rinnovabili e le emissioni vengono compensate, rendendo l’intera fornitura coerente con obiettivi ambientali misurabili. Per chi desidera certezza sulla spesa, Nen permette anche di bloccare il prezzo dell’energia fino al 2035, un orizzonte temporale raro nel mercato libero e utile per chi cerca stabilità a lungo termine.

L’app NeN: monitoraggio, analisi e strumenti per consumare meglio

Elemento centrale dell’esperienza è l’app, che consente di:

monitorare mensilmente i consumi e la potenza utilizzata;

creare un profilo energetico dell’abitazione e ricevere consigli personalizzati per ridurre gli sprechi;

gestire il processo di attivazione e accedere all’assistenza via chat.

Per gli utenti più attenti ai consumi, il servizio accessorio “Basi” aiuta a identificare le attività domestiche più energivore e a governare meglio gli elettrodomestici. Il programma di inviti integrato permette inoltre di ottenere sconti tramite un codice personale condivisibile con amici e contatti.

Una piattaforma pensata per l’utente

Dalla trasparenza nella comunicazione alle funzionalità dell’app, l’intero ecosistema NeN mira a costruire un rapporto più consapevole con l’energia. Il servizio è attivo in tutta Italia e la procedura di adesione richiede pochi minuti: si inseriscono i propri dati, si genera la rata fissa e si avvia il passaggio senza interruzioni. Per conoscere l’offerta completa di NeN clicca qui.