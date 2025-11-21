NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni

Il fornitore NeN, appartenente al Gruppo A2A, propone ai nuovi clienti uno sconto in bolletta di 36 euro attivando una fornitura entro il 31 dicembre. Per riscattare lo sconto occorre utilizzare in fase di iscrizione il codice promozionale PROVACINEN (riportato tutto in maiuscolo così come vedete scritto qui accanto).

La riduzione di prezzo si unisce alle tariffe già di per sé concorrenziali di NeN, unico fornitore in Italia a bloccare il costo della materia prima luce per dieci anni. In alternativa all’offerta Luce | Dieci sono disponibili Luce | Due e Gas | Due, con le quali è possibile bloccare il costo di luce e gas per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che sono le oscillazioni del mercato.

Le attuali tariffe delle offerte a prezzo fisso di NeN

Ecco un rapido riepilogo delle offerte luce e gas a prezzo fisso di NeN. Iniziamo dall’offerta che blocca il costo della luce per dieci anni.

Luce | Dieci

prezzo materia: 0,106 euro/kWh

quota fissa: 10 euro al mese

bloccato per 10 anni

Queste sono invece le tariffe legate all’offerta luce con prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi.

Luce | Due

prezzo materia: 0,109 euro/kWh

quota fissa: 9,50 euro al mese

bloccato per 2 anni

Infine vediamo le tariffe relative all’offerta NeN sul gas.

Gas | Due

prezzo materia: 0,385 euro/Smc

quota fissa: 9,50 euro al mese

bloccato per 2 anni

Sono tariffe notevoli, sia quella per la materia prima luce che della materia prima gas. In particolare quest’ultima si presenta come una ghiotta occasione per tutti coloro che si riscaldano con una caldaia a gas e vogliono rendersi indipendenti dalle oscillazioni del mercato internazionale, che puntualmente portano a rincari anche esponenziali del prezzo nei primi mesi del nuovo anno.

Maggiori informazioni sulla bolletta di NeN sono consultabili tramite il bottone che segue: verrete reindirizzati alla pagina dedicata alla sottoscrizione di una nuova fornitura.