 NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni

Il codice promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, può essere utilizzato su qualsiasi fornitura NeN.
NeN offre uno sconto di 36 euro in bolletta per le nuove attivazioni
Green Risparmio energetico
Il codice promozionale, disponibile all'interno dell'articolo, può essere utilizzato su qualsiasi fornitura NeN.
Freepik

Il fornitore NeN, appartenente al Gruppo A2A, propone ai nuovi clienti uno sconto in bolletta di 36 euro attivando una fornitura entro il 31 dicembre. Per riscattare lo sconto occorre utilizzare in fase di iscrizione il codice promozionale PROVACINEN (riportato tutto in maiuscolo così come vedete scritto qui accanto).

La riduzione di prezzo si unisce alle tariffe già di per sé concorrenziali di NeN, unico fornitore in Italia a bloccare il costo della materia prima luce per dieci anni. In alternativa all’offerta Luce | Dieci sono disponibili Luce | Due e Gas | Due, con le quali è possibile bloccare il costo di luce e gas per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che sono le oscillazioni del mercato.

Pagina offerta NeN

nen sottoscrizione bolletta

Le attuali tariffe delle offerte a prezzo fisso di NeN

Ecco un rapido riepilogo delle offerte luce e gas a prezzo fisso di NeN. Iniziamo dall’offerta che blocca il costo della luce per dieci anni.

Luce | Dieci

  • prezzo materia: 0,106 euro/kWh
  • quota fissa: 10 euro al mese
  • bloccato per 10 anni

Queste sono invece le tariffe legate all’offerta luce con prezzo bloccato per 24 mesi consecutivi.

Luce | Due

  • prezzo materia: 0,109 euro/kWh
  • quota fissa: 9,50 euro al mese
  • bloccato per 2 anni

Infine vediamo le tariffe relative all’offerta NeN sul gas.

Gas | Due

  • prezzo materia: 0,385 euro/Smc
  • quota fissa: 9,50 euro al mese
  • bloccato per 2 anni

Sono tariffe notevoli, sia quella per la materia prima luce che della materia prima gas. In particolare quest’ultima si presenta come una ghiotta occasione per tutti coloro che si riscaldano con una caldaia a gas e vogliono rendersi indipendenti dalle oscillazioni del mercato internazionale, che puntualmente portano a rincari anche esponenziali del prezzo nei primi mesi del nuovo anno.

Maggiori informazioni sulla bolletta di NeN sono consultabili tramite il bottone che segue: verrete reindirizzati alla pagina dedicata alla sottoscrizione di una nuova fornitura.

Pagina offerta NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 21 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno

Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno
Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi

Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi
Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa
Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre

Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre
Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno

Octopus Energy: ancora per oggi luce e gas a prezzo bloccato per un anno
Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi

Con Engie luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, ancora per oggi
Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa

Bonus elettrodomestici: fondi già esauriti, ora la lista d'attesa
Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre

Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre
Federico Pisanu
Pubblicato il
21 nov 2025
Link copiato negli appunti