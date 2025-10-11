 NeN ti regala un anno di NOW: ti basta attivare luce e gas a prezzo fisso
Attivando una fornitura luce e gas a prezzo fisso NeN entro il 15 ottobre, riceverai un intero anno di abbonamento NOW gratuito.
Passare a NeN, oggi, ti offre un doppio vantaggio: attivando la fornitura di luce o gas entro il 15 ottobre, hai un anno intero di abbonamento NOW in regalo, la piattaforma con il meglio di show, cinema e serie TV. Ecco tutti i dettagli dell’iniziativa.

Attiva NeN e ricevi NOW gratis

Come attivare NOW gratis per un anno

NeN ti propone un’offerta energia con una tariffa fissa, senza sorprese. I prezzi restano bloccati fino a 10 anni, così sai sempre quanto spendi senza brutte sorprese in bolletta. Per la luce, puoi scegliere tra il piano “Luce Dieci”, i cui costi sono di 0,119 €/kWh fissi per ben dieci anni; il piano “Luce Uno” a 0,109 €/kWh, con prezzi bloccati per un anno. Per il gas, c’è “Gas Uno”, che costa 0,397 €/Smc, anche questo fisso per un anno. A questi si aggiunge una quota fissa di 9 euro al mese.

Per non perdere questa occasione, ti basta attivare una fornitura entro il 15 ottobre usando il codice FATTINOW (già inserito). Entro due o tre settimane riceverai via email il tuo voucher NOW, con le istruzioni per attivarlo. Il voucher ti dà un anno di cinema, serie TV e show, e dopo puoi decidere se continuare a 11,99 euro al mese.

NeN: scopri come ricevere un anno di NOW

Con NOW puoi seguire X Factor, fare il tifo per MasterChef, o goderti film come “Joker: Folie à Deux”, “Wicked” e serie come “Gomorra – Le Origini”. NeN ti offre energia 100% green proveniente da fonti rinnovabili e ti lascia libero di scegliere: puoi disdire quando vuoi, senza costi extra o vincoli.

Attiva NeN entro il 15 ottobre, usa il codice FATTINOW e ricevi un anno di NOW gratis. Prezzo fisso, energia verde e i migliori programmi TV: un’offerta top per chi vuole risparmiare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 ott 2025

Eleonora Busi
Pubblicato il
11 ott 2025
