Neo-genitore in vacanza? A 22€ non puoi farne a meno

Un genitore d'estate deve sempre avere appresso uno zaino con il necessario per il cambio mentre si viaggia. Un genitore in estate deve sempre avere acqua e biberon a portata di mano per poter placare i bimbi mentre si cerca un po' di svago in vacanza. Un genitore in vacanza non può fare a meno di un fasciatoio sempre a portata di mano, perché certe cose si sa che succederanno, ma non si sa né quando, né dove. Ma un genitore deve anche avere sempre lo smartphone carico, per qualsiasi necessità ed emergenza: per una chiamata di emergenza, per un video che distragga, per una musichetta che accompagni il sonno.

Zaino multifunzione, il tassello fondamentale

Metti tutto assieme: se sei no-genitore, uno zaino multifunzione per neonati come quello Athelain può contenere la soluzione a tutti i tuoi problemi e consentirti di metterti alle spalle tutto quanto necessario per chiudere la porta e partire. Lo sconto, solo per oggi, è pari al 29%: bastano 22 euro per mettere la vita del proprio neonato in una borsa e partire. Fidati: sarà questa la valigia più importante che ti porterai appresso.

Capiente, resistente, ricco e leggero: questo è quel che si chiede ad uno zaino multifunzione. Se con tutto ciò ci si trova anche un caricatore per il proprio smartphone sempre a disposizione, allora ecco che il quadro è davvero completo.

Una moltitudine di tasche per poter organizzare tutto il necessario (salviettine, biberon, cambio, accessori, pannolini, creme, ciucci e quant'altro), più una intelligente varietà di fibbie, maniglie e ganci per poter essere ospitato in spalle come appeso ad un passeggino. Se sei genitore navigato, ben sai cosa significa tutto ciò. Se sei prossimo o neo-genitore, lo scoprirai molto presto.

L'offerta scade oggi. Ma del resto non c'è genitore che non lo abbia capito: con i bambini bisogna fare tutto subito.