Nespresso Inissia è la macchinetta IDEALE per casa e ufficio: sconto

Dimensioni ridotte per usarla e metterla un po’ ovunque. Per questo motivo Nespresso Inissia è la macchinetta ideale sia per un utilizzo domestico che per una pausa caffè confortevole in ufficio. D’altronde anche se fa caldissimo, a una tazzina di espresso non si dice mai di no. Oltre a questa sua caratteristica principale, la qualità è elevata simulando la professionalità di un bar con il suo sistema a capsule.

Non perdere per nessun motivo questo ribasso del 20% in corso su Amazon dove con questo sconto il prezzo scende a soli 79€. Non solo, acquistandola subito ricevi in regalo un buono da 90€ da spendere per il caffè Nespresso originale. Cosa aspetti? Aggiungila immediatamente al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Inissia: una macchinetta per caffè eccezionale

Una macchinetta come Nespresso Inissia è quella che ci vuole in tutte le case. Piccoletta ma con una forza bruta quando si parla di offrirti il caffè perfetto sia al mattino che in pausa pranzo. Con il suo sistema a capsule puoi acquistare le originale o optare per le compatibili spaziando anche verso bibite come ginseng, the e nocciolino.

È disponibile in più colorazioni ed ha un serbatoio d’acqua da 0,7L che per una giornata di utilizzo è più che sufficiente. Non solo, nascosto trovi il raccoglitore di capsule esauste che ne contiene all’incirca 10 al suo interno.

Inserisci la miscela che più ti aggrada e clicca uno dei due bottoni. In questo modo puoi optare per erogazione lunga o corta potendo altresì personalizzare entrambe secondo i tuoi gusti.

Si riscalda in pochissimo, si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inutilizzo e non ti fa mancare niente.

Collegati al volo su Amazon per acquistare con un solo click la tua perfetta Nespresso Inissia con 90€ di caffè in omaggio. Approfitta subito dello sconto del 20% e acquistala ad appena 79€.

