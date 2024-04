Nespresso Inissia è la PIÙ VENDUTA ed ora è scontata del 20% (Amazon)

Si è sempre in cerca di una buona offerta per le macchinette del caffè. Se hai poco spazio in cucina e vuoi andare sul sicuro, non perdere per nessuna ragione la Nespresso Inissia. Praticamente la più venduta in assoluto e anche una delle migliori. Funziona con le capsule ed eroga due lunghezze di caffè.

In cucina? Diventa la stella che salva la colazione ma anche la pausa caffè. Persino in ufficio è ideale perché non è ingombrante ma non fa scendere a compromessi. Collegati su Amazon per acquistarla scontata del 20%, tua a soli 79,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Nespresso Inissia: una macchinetta a cui dare fiducia

32 centimetri di lunghezza per una macchinetta che sta bene ovunque. Disponibile in colorazione nera, la Nespresso Inissia è una delle più vendute del marchio è la ragione non può essere semplificata ad una soltanto.

Con il suo sistema a capsule ti offre non solo espresso, ristretto e bibite ma ha anche la forza sufficiente per racchiudere un’esperienza da bar in tazzina. Ti faccio sapere che le capsule originali sono in alluminio, tuttavia puoi usarla anche con quelle compatibili che sono solitamente in plastica.

Il contenitore ha una capienza da 0,7L che basta per una giornata intera. Non mancano il raccoglitore delle capsule usate (ne contiene circa una decina) e il raccogli goccia.

Per quanto riguarda l’erogazione, come ti dicevo ha due pulsanti che puoi programmare per una quantità di caffè che ti si addice. Impostane uno per il corto e uno per il lungo, ad esempio.

Si spegne automaticamente dopo tot. minuti, si riscalda in meno di uno e ti soddisfa sempre.

Collegati subito su Amazon per acquistare la tua Nespresso Inissia a soli 79,90€ con lo sconto del 20% in corso.

