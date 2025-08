Nespresso Inissia torna in sconto e ricevi 90€ di caffè in REGALO

Se c’è una macchinetta per il caffè che non ha bisogno di presentazioni, quella è la Nespresso Inissia. Un vero colosso e anche un classico perché è così comoda che farne a meno diventa impossibile. Viste le dimensioni compatte è ideale sia in cucina che in ufficio e con la sua qualità, rende ogni tazzina buona come quella del bar. Impossibile farne a meno ora che su Amazon è in sconto, mettila in carrello a soli 79 euro invece di 104 euro e ricevi anche 90€ da spendere in caffè Nespresso in regalo.

Ci sono tantissime macchinette sul mercato eppure Nespresso Inissia rimane una delle più vendute e acquistate. Piccola, elegante e ideale se vuoi gustarti un caffè sia al mattino che in pausa pranzo. È facile da usare, sfrutta il sistema Nespresso che prevede il caffè in formato capsule (ne esistono a migliaia di tipo compatibile) e crea la miscela perfetta ogni volta che lo desideri. Oggi è disponibile in colorazione nera e prevede un serbatoio dell’acqua da 0,7L di capienza. Ideale per una giornata intera.

Detto ciò, la macchinetta ha una pompa da 19 bar eccellente per dare vita a un’erogazione cremosa e intensa. Ovviamente puoi scegliere tra due lunghezze diverse, corta o lunga, e personalizzarle a piacimento. Attraverso la funzione memoria, ogni volte che premerai uno dei due bottoni otterrai sempre quella determinata lunghezza da te scelta. Le capsule vengono raccolte nel contenitore nascosto, il quale ne ospita circa una decina, mentre sotto la tazzina è presenta un raccoglitore di goccia che tiene tutto pulito e in ordine. Eccellente? Aspetta di vedere come si riscalda in meno di un minuto e approvare del suo risparmio energetico: dopo 9 minuti si spegne automaticamente.

Mettila in carrello a soli 79 euro su Amazon invece di 104 euro. Una volta acquistata la tua Nespresso Inissia, ricevi 90€ di buoni per l’acquisto di caffè.