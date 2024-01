Nespresso Lattissima One GRATIS con Sky: hai tempo fino a domani

Ultime 24 ore per approfittare dell’incredibile nuova offerta di Sky. Attivando il pacchetto Sky Cinema con Paramount+ e Intrattenimento Plus a 29,90 euro al mese invece di 44 euro per 18 mesi avrai diritto a ricevere gratis la macchina Nespresso Lattissima One dal valore commerciale di 299 euro. Mentre ti guardi i tuoi film e le serie TV preferite potrai gustarti quindi un’ottima tazza di latte macchiato, cappuccino o caffè.

Nespresso Lattissima One in regalo: i vantaggi della nuova offerta

Sky Cinema e Paramount+ sono la risposta perfetta per soddisfare tutte le tue esigenze di intrattenimento. Questa accoppiata offre una montagna di contenuti, tra cui grandi film, serie originali, ed esclusive che renderanno le tue serate a casa indimenticabili.

Ma è solo una parte dell’offerta, perché potrai contare anche su Sky TV e Netflix grazie alla presenza del pacchetto Intrattenimento Plus. Netflix ti verrà fornito con un piano Base che garantisce la visione in HD e senza interruzioni pubblicitarie.

E naturalmente, come detto, c’è il grande regalo: la macchina Nespresso Lattissima One dal valore commerciale di 299 euro e che riceverai completamente gratis soltanto attivando l’offerta.

Una super occasione che sta per scadere: hai tempo fino a domani per approfittarne. Attivala subito e immergiti in un mondo di cinema e intrattenimento sorseggiando una tazza di cappuccino come al bar.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.