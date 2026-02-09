Nessuna GPU NVIDIA nel 2026, mancano le RAM

I principali produttori mondiali di RAM (Samsung, Micron e SK hynix) hanno deciso di puntare alle memorie usate nei data center. Ciò ha causato un aumento dei prezzi di quelle installate nei PC. Secondo le fonti di The Information, NVIDIA non annuncerà nessuna GPU nel 2026, mentre il lancio della serie GeForce RTX 60 verrà probabilmente posticipato al 2028.

NVIDIA “abbandona” il mercato delle GPU consumer

L’incremento della domanda di memorie ad alte prestazioni, in particolare le HBM (High Bandwidth Memory), installate nei data center AI ha causato una riduzione della produzione delle RAM DDR5 per i PC e un aumento esponenziale dei prezzi (oltre il 400%). I chip AI di NVIDIA usano memorie HBM3, quindi le forniture sono garantite (come i profitti). Per le GPU consumer vengono invece utilizzate memorie GDDR6, GDDR6X e GDDR7, la cui produzione da parte di Samsung, Micron e SK hynix è diminuita.

Secondo le fonti di The Information, NVIDIA non annuncerà le GPU della serie GeForce RTX 50 SUPER nel 2026 (dovevano debuttare al CES 2026 di Las Vegas). Se confermato sarà la prima volta in oltre 30 anni di storia. L’azienda californiana ha finora rilasciato nuove GPU ogni anno. Contestualmente è stata anche ridotta la produzione delle GPU GeForce RTX 50. Come conseguenza, gli utenti trovano meno modelli sugli scaffali e con prezzi maggiorati.

Un portavoce di NVIDIA ha dichiarato:

La domanda di GPU GeForce RTX è forte e l’offerta di memoria è limitata. Continuiamo a spedire tutti i modelli di GeForce e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri fornitori per massimizzare la disponibilità di memoria.

Non è noto quando le GPU GeForce RTX 50 SUPER arriveranno sul mercato. È certo però che Samsung, Micron e SK hynix non possono incrementare la produzione o avviare la costruzione nuove fabbriche (che richiede diversi anni). Ovviamente NVIDIA darà priorità ai chip AI, in quanto offrono un margine di profitto più elevato (circa il 65% contro il 40% delle GPU gaming).

Secondo The Information, la scarsità di RAM avrà conseguenze anche sulla futura generazione di GPU. La produzione di massa della serie GeForce RTX 60 non inizierà prima di fine 2027, quindi gli utenti dovranno aspettare fino al 2028 per l’acquisto.