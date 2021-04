Offerta per la sicurezza della casa: Nest Cam Indoor, sconto 25 euro

Garantire la sicurezza del nostro ambiente domestico e di chi lo vive, oggigiorno, non è più un optional: fortunatamente, rispetto al passato, per farlo non servono grandi spese. Un dispositivo come Nest Cam Indoor è l’ideale per tenere sotto controllo le stanze anche quando si è via, controllandole da remoto tramite smartphone e ricevendo avvisi istantanei in caso di anomalie. In questo momento è possibile acquistarlo su Amazon approfittando di uno sconto di 25,00 euro sul prezzo di listino.

Offerta per la sicurezza della casa: Nest Cam Indoor

In dotazione un sensore Full HD con visione notturna e il modulo per la connessione al network WiFi, oltre a un comparto audio con microfono e altoparlante per interagire a voce ovunque ci si trovi. Per ulteriori dettagli far riferimento alla scheda del prodotto.

Tutto questo al prezzo di soli 114,99 euro invece di 139,99 euro come da listino. A garantire la qualità il marchio controllato da Google. La disponibilità è immediata e Nest Cam Indoor viene consegnato a domicilio con spedizione gratuita gestita direttamente da Amazon.