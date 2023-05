Nest Hub 2: 40€ di SCONTO e consegna GRATIS su Monclick

Nest Hub 2 è un ottimo smart display di Google. Ricco di funzionalità, è in grado di rendere comoda la tua vita e la tua casa in un attimo e a un prezzo decisamente contenuto. Acquistalo ora su Monclick a soli 59,90 euro, invece di 99,90 euro. Grazie a questa promozione risparmi 40 euro da listino e hai anche la consegna gratuita inclusa.

Tra l’altro, selezionando PayPal o Klarna come metodo di pagamento, puoi tranquillamente decidere di pagare in 3 rate tasso zero da soli 19,96 euro al mese. La prima rata al momento dell’acquisto mentre le altre due nei mesi appena successivi. Inoltre, con Klarna è anche possibile decidere di pagare l’intero importo a 30 giorni dall’ordine.

Nest Hub 2: smart anche nel prezzo

Google Nest Hub 2 è totalmente smart, anche nel prezzo. Dal suo schermo colorato e ricco di dettagli puoi seguire tutti i programmi Netflix, vedere i video di YouTube e guardare le tue foto personali. Inoltre, grazie al suo potente speaker integrato puoi ascoltare musica a una qualità ancora più elevata.

Questo smart monitor con Google Assistant integrato è il centro nevralgico della casa. Lascia che sia casa tua a prendersi cura di te e non il contrario. Con un tocco o attraverso i comandi vocali puoi controllare centinaia di dispositivi intelligenti compatibili da un unico display centrale. Verifica e analizza tutti gli impegni di casa con calendario e promemoria.

A fine giornata, invece, rilassati con suoni distensivi quando è ora di andare a dormire e svegliati dolcemente grazie alla Sveglia Luce Graduale. Insomma, fai tutto il possibile per sfruttare questa incredibile offerta che trovi solo su Monclick. Acquista ora Google Nest Hub 2 a soli 59,90 euro, invece di 99,90 euro. Risparmi 40 euro, hai la consegna gratuita e puoi pagare a rate tasso zero.

