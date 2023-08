Netflix a prezzo scontato: la soluzione giusta è l'offerta di Sky

Accedere a Netflix a prezzo scontato è possibile, senza dover ricorrere a stratagemmi particolari. Grazie a Intrattenimento Plus di Sky, infatti, è possibile accedere alla promozione combinata che unisce tutto l’intrattenimento di Sky (serie TV, show e documentari) con un abbonamento a Netflix, garantendo un risparmio netto all’utente.

La promozione costa 19,90 euro al mese con Sky TV e Netflix con piano Base senza pubblicità. Optando per Netflix Standard, invece, il costo è di 23,90 euro al mese mentre con Netflix Premium la spesa è di 27,90 euro al mese. Considerando che Sky TV costa 14,90 euro al mese, se attivato singolarmente, è facile valutare il risparmio.

Con Intrattenimento Plus è possibile accedere a Netflix con un prezzo scontato e la possibilità di risparmiare fino a 5 euro al mese. Per accedere all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale Sky. Per attivare la promozione con Netflix Standard o Premium è sufficiente scorrere la pagina del sito Sky verso il basso, fino a trovare l’offerta desiderata.

Sky e Netflix insieme: un’offerta di intrattenimento davvero conveniente

Scegliere l’offerta combinata Sky e Netflix a 19,90 euro al mese è una buona soluzione per accedere a una promozione in grado di garantire il massimo dell’intrattenimento a prezzo contenuto. Tutto il catalogo di Netflix e tutti i contenuti di intrattenimento di Sky sono disponibili a meno di 20 euro al mese.

La promozione consente di ottenere un risparmio netto su Netflix. Considerando che Sky TV, attivato singolarmente, costa 14,90 euro al mese, infatti, con Intrattenimento Plus è possibile attivare Netflix al costo di:

5 euro al mese per Netflix Base senza pubblicità

al mese per 9 euro al mese per Netflix Standard

al mese per 13 euro al mese per Netflix Premium

Grazie a questa promozione, quindi, è possibile aggiungere la versione desiderata di Netflix con un prezzo ridotto rispetto all’attivazione separata dei due servizi. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

