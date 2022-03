Netflix, arriva la serie interattiva Trivia Quest

I contenuti interattivi sono qualcosa su cui Netflix ritiene sia il caso di puntare. Evidente dimostrazione della cosa è il fatto che, dopo il lancio di Black Mirror: Bandersnatch avvenuto qualche anno fa, il colosso dello streaming video ha ora annunciato l’arrivo di Trivia Quest, una nuova serie interattiva, appunto, basata sul celebre gioco per device mobile Trivia Crack.

Netflix: in arrivo la serie interattiva di Trivia Crack

La serie propone un’esperienza “trivia”, mettendo lo spettatore in condizione di dover scegliere per riuscire a progredire nella trama, rispondendo correttamente alle domande che vengono poste, in modo tale da aiutare il protagonista Willy a salvare i suoi amici dal malvagio Evil Rocky.

Il tentativo da parte di Netflix è senz’altro quello di cercare di attirare ancora più abbonati di quanti già non ne abbia e di offrire contenuti di qualità sempre maggiore. I presupposti per una buona riuscita ci sono tutti, o almeno questo sembrerebbe dalla descrizione, oltre che dal trailer visibile di seguito.

La serie sarà disponibile su Netflix a partire dall’1 aprile e ogni giorno per tutto il mese arriverà una nuova puntata, costituita da 24 domande a risposta multipla appartenenti a svariate categorie come sport, scienze, geografia, intrattenimento ecc. Di tutte queste domande, 12 vengono considerate facili e altre 12 più difficili. In caso di errore nel fornire la risposta, sarà sempre possibile giocare da capo l’episodio.

La serie sarà fruibile da browser e da smartphone, smart TV supportate e console, mentre non pare essere compatibile con Chromecast, Apple TV e applicazione per Windows.