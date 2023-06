Netflix blocca la condivisione dell'account: ecco l'alternativa conveniente

Nelle scorse settimane, Netflix ha bloccato la condivisione degli account, mettendo la parola fine alla pratica che, di fatto, ha permesso alla piattaforma di streaming di affermarsi su scala mondiale. Oggi, per molti utenti, scegliere Netflix costa di più. Per continuare con la condivisione c’è il sistema dell’Utente extra che consente di aggiungere utente al proprio Nucleo domestico a fronte di un costo aggiuntivo di 4,99 euro al mese.

Non mancano, però, le alternative vantaggiose e convenienti per accedere a Netflix: grazie alla nuova offerta Sky, infatti, oggi accedere a Netflix costa meno. L’offerta della Pay TV prevede la possibilità di attivare un bundle composto da Sky TV + Netflix al costo di 14,90 euro al mese e con possibilità di utilizzare Sky Go. In più, aggiungendo Sky Cinema (con Paramount Plus) oppure Sky Sport, oltre allo sconto sul costo di Netflix, sarà possibile ricevere un Buono Amazon da 50 euro.

Tutte le offerte sono attivabili direttamente tramite il sito di Sky.

Sky e Netflix: l’offerta giusta per aggirare il blocco alla condivisione dell’account

Sky propone le seguenti offerte con Netflix incluso:

Sky TV + Netflix Bas e al costo di 14,90 euro al mese

e al costo di Sky TV + Netflix Standard + Sky Cinema con Paramount Plus al costo di 19,90 euro al mese

al costo di Sky TV+ Netflix Base + Sky Sport al costo di 24,90 euro al mese

Per i piani con Cinema o Sport c’è anche un Buono Amazon da 50 euro. Su tutte le versioni c’è la possibilità di usare anche Sky Go.

Le offerte prevedono una durata di 18 mesi. Al termine del periodo promozionale, non ci saranno vincoli. L’utente può decidere di interrompere l’abbonamento a Sky oppure di passare ad un’offerta Sky più conveniente e sempre a prezzo scontato, in base alle proposte che saranno disponibili al momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.