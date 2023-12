Netflix: i codici per accedere alle categorie nascoste nel 2024

Chi usa Netflix senz’altro ha sperimentato delle difficoltà nel filtrare i film e le serie secondo criteri specifici. Nonostante il servizio di streaming offra un efficace sistema di suggerimenti personalizzati, che consiglia i contenuti adatti ai gusti individuali degli utenti, può essere complicato trovare esattamente ciò che si sta cercando quando si è interessati a una particolare categoria di film.

Naturalmente, a volte si desidera qualcosa di diverso. Una buona commedia classica, un piccolo film italiano o un grande blockbuster americano con i supereroi. Tutto è possibile… con un po’ di pazienza!

Come scoprire le categorie nascoste su Netflix

Per accedere alla categorie nascoste di Netflix, basta procedere in questo modo:

Avviare Netflix sul proprio profilo;

Nella barra degli indirizzi, si dovrebbe vedere il seguente URL: www.neflix.com/browse;

Per accedere a una categoria specifica, è sufficiente inserire il codice segreto dopo l’indirizzo www.netflix.com/browse/genre (ad esempio www.netflix.com/browse/genre/47465);

Sul televisore, è sufficiente inserire il numero nella barra di ricerca.

Ad esempio, questo codice darà accesso a tutti i grandi classici del western presenti sulla piattaforma. Allo stesso modo, esistono codici per accedere ai film di Natale su Netflix o ai film dedicati a San Valentino. Si noti, tuttavia, che alcuni codici Netflix possono cambiare in seguito all’aggiornamento del catalogo della piattaforma.

Elenco Netflix dei codici per categorie e sottocategorie segrete

Per facilitare la ricerca in questo lungo elenco, è possibile cercare un termine specifico nella pagina premendo Ctrl + F o Cmd + F sulla tastiera. Alla fine della lista si trovano anche i codici delle diverse categorie di serie TV e le categorie relative a determinati attori, utili se sii cercano film e serie con il proprio attore/attrice preferito/a.

AZIONE E AVVENTURA

Azione e avventura (1365)

Film d’azione asiatici (77232)

Classici d’azione e avventura (46576)

Commedie d’azione (43040)

Thriller d’azione (43048)

Avventure (7442)

Film di fumetti e supereroi (10118)

Western (7700)

Film di spionaggio (10702)

Film di arti marziali (8985)

Film di gangster (30140)

Film di rapina (27018)

Film di guerra e d’azione (2125)

Film post-apocalittici (21076)

Film premiati con l’Oscar (51098)

Azione e avventura con trame (27344)

Azione e avventura in auto (49684)

Azione e avventura a Bollywood (7278)

Film d’azione e avventura acclamati dalla critica (899)

ANIMAZIONE

Animazione di tutti i tipi (7424)

Cartoni animati per adulti (11881)

Cartoni animati d’azione (2653)

Commedie animate (9302)

Drammi animati (452)

Cartoni animati di fantascienza (2729)

Cartoni animati horror (10695)

Cartoni animati eroici e fantastici (11146)

Animazione giapponese (6721)

Animazione basata su un videogioco (93081)

FILM PER BAMBINI O FAMIGLIE

Film per bambini o famiglie (783)

Documentari per bambini (10659)

Film Disney (67673)

Film basati su libri per bambini (10056)

Cartoni animati (11177)

Programmi TV per bambini (27346)

Storie di animali (5507)

Film per adolescenti (2340)

Commedie per adolescenti (3519)

Drammi per adolescenti (9299)

Romanzi per adolescenti (53915)

Serie per adolescenti (60951)

I GRANDI CLASSICI DEL CINEMA

Grandi classici del cinema (31574)

Classici della commedia (31694)

Classici drammatici (29809)

Classici della fantascienza e del fantasy (47147)

Thriller (46588)

Grandi film di guerra (48744)

Grandi epopee (52858)

Film muti (53310)

Western (47465)

COMMEDIE

Commedie (6548)

Commedie nere (869)

Commedie horror (89585)

Commedie politiche (2700)

Commedie sportive (5286)

Stand-up (11559)

Satira (4922)

Commedie romantiche (5475)

Mockumentary (26)

Film assurdi (77206)

Musical (13335)

Film anticonformisti (4444)

Commedie per adolescenti (3519)

FILM CULT

Film di serie B (8195)

Film demenziali (1252)

DOCUMENTARI

Documentari (6839)

Biografie (3652)

Criminalità (9875)

Storia (5349)

Guerre (4006)

Sport (180)

Musica e concerti (90361)

Viaggi (1159)

Politica (7018)

Scienza e natura (2595)

Cultura e società (3675)

Drammatico (1783)

Eccentrico (1766)

Premiati (93108)

Acclamati dalla critica (8673)

Arte e design (48776)

Affari (48842)

Abisso (45047)

Trame (27520)

DRAMMATICO

Drammatico (5763)

Biografie(3179)

Crimine (6889)

Basato su un libro (4961)

Basato su una storia vera (3653)

Drammi sportivi (7243)

Drammi LGBT (500)

Film indipendenti (384)

Film di guerra (11)

Drammi politici (6616)

Drammi romantici (1255)

Nel mondo dello spettacolo (5012)

Società (3947)

Asiatici (85545)

Bollywood (7079)

Francese (58677)

Vincitori di premi Oscar (51236)

Psicologico (2295)

Fantascienza (3916)

Danza (76266)

Hot (794)

FEDE E SPIRITUALITÀ

Film (52804)

Documentari spirituali (2760)

FILM STRANIERI

Cinema africano (3761)

Cinema australiano (5230)

Film belgi (262)

Cinema coreano (5685)

Cinema latinoamericano (1613)

Cinema mediorientale (5875)

Cinema neozelandese (63782)

Cinema russo (11567)

Cinema scandinavo (9292)

Asia sudorientale (9196)

Cinema spagnolo (58741)

Cinema greco (61115)

Cinema tedesco (58886)

Cinema francese (58807)

Cinema dell’Europa orientale (5254)

Paesi Bassi (10606)

Cinema irlandese (58750)

Cinema giapponese (10398)

Cinema italiano (8221)

Cinema indiano (10463)

Film cinesi (3960)

Film britannici (10757)

FILM LGBT

Film LGBT (5977)

Commedie (7120)

Drammi (500)

Film romantici (3329)

Documentari (4720)

Opere televisive (65263)

FILM HORROR

Film horror (8711)

Con creature (6895)

In acque profonde (45028)

Commedie (89585)

Con mostri (947)

Serial killer (8646)

Soprannaturale(42023)

Film horror per adolescenti (52147)

Film sui vampiri (75804)

Film sugli zombie (75405)

Storie sataniche (6998)

Orrore (6057)

Case infestate (45236)

Lupi mannari (75412)

Acclamato dalla critica (3721)

Gore (615)

Film dell’orrore folli (1155)

Demoni (28731)

Horror asiatico (52838)

CINEMA INDIPENDENTE

Cinema indipendente (7077)

Opere sperimentali (11079)

Azione e avventura (11804)

Thriller indipendenti (3269)

Film romantici indipendenti (9916)

Commedie indipendenti (4195)

MUSICA

Musica (1701)

Per bambini (52843)

Musica latina (10741)

MUSICALI

Musical (13335)

I grandi classici (32392)

Nel mondo dello spettacolo (13573)

Sul palcoscenico (55774)

ROMANZI

Romanzi (8883)

I più famosi (502675)

Eccentrici (36103)

Struggenti (35800)

I grandi classici (31273)

FANTASCIENZA E FANTASY

Fantascienza e fantasia (1492)

Film d’azione (1568)

Con alieni (3327)

Fantastico (9744)

Film d’avventura (6926)

Film drammatici (3916)

Film horror (1694)

Film thriller (11014)

Thriller (66)

Fuori dagli schemi (10995)

Spaventoso (5830)

Allucinatorio (8105)

Videogiochi (72455)

Ispirato ai libri (9867)

FILM A TEMA SPORTIVO

Film a tema sportivo (4370)

Film sul baseball (12339)

Film sul calcio statunitense (12803)

Film sulla boxe (12443)

Film sul calcio (12549)

Arti marziali, lotta, wrestling (6695)

Film sulla pallacanestro (12762)

Sport e fitness (9327)

THRILLER

Film thriller (8933)

Film sul crimine (10499)

Film di gangster (31851)

Thriller psicologici (5505)

Thriller politici (10504)

Misteri (9994)

Thriller di spionaggio (9147)

Thriller piccanti (972)

Thriller soprannaturali (11140)

Asia orientale (85563)

Bollywood (9986)

Spaventoso (10480)

Emozionante (3180)

Fantasmi (15088)

Francese (58798)

Allucinatorio (8010)

Post-apocalittico (39108)

Acclamato dalla critica (6359)

Vendetta (15096)

SERIE E SHOW TELEVISIVI

Serie britanniche (52117)

Classici (46553)

Crimine (26146)

Cucina e viaggi (72436)

Serie coreane (67879)

Serie sulla guerra (25804)

Scienza e natura (52780)

Azione e avventura (10673)

Commedie (10375)

Documentari (10105)

Drammatico (11714)

Orrore (83059)

Mistero (4366)

Fantascienza e fantasy (1372)

Reality televisivi (9833)

CODICI NETFLIX PER DECENNIO

Film degli anni ’40 (2533)

Film anni ’50 (2567)

Film degli anni ’60 (2592)

Film anni ’70 (2621)

Film anni ’80 (2648)

Film degli anni ’90 (1307394)

ALTRI

Film d’azione e avventura acclamati dalla critica (899)

Film autobiografici acclamati dalla critica (627)

Film d’autore indipendenti acclamati dalla critica (89)

Commedie anni ’80 acclamate dalla critica (3084)

Perché i codici su Netflix?

Su Netflix, le categorie disponibili per filtrare i contenuti sono piuttosto limitate. In totale, ci sono circa quindici categorie principali tra cui scegliere, nonostante il vasto numero di film disponibili. Questa limitazione può rendere difficile orientarsi, soprattutto quando si cerca qualcosa di molto specifico. Tuttavia, gli ingegneri di Netflix hanno creato dei codici segreti che consentono l’accesso a categorie aggiuntive e addirittura a sottocategorie che normalmente non sono visibili.

Esiste, infatti, una serie di codici che coprono tutti i generi cinematografici presenti nel catalogo di Netflix, compresi quelli dedicati alle serie TV. È persino possibile filtrare i contenuti in base alle fasce d’età. Esiste un elenco ancora più completo che consente di accedere a filtri estremamente specifici. In totale, sono disponibili ben 27.000 categorie e sottocategorie!