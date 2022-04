Netflix: doppio pollice su per serie e film amati

Su Netflix sono presenti una marea di contenuti. Alcuni di essi possono non piacere, altri invece si e altri ancora possono essere particolarmente apprezzati. Tenendo conto di questa distinzione, d’ora in avanti sarà possibile non solo accordare il pollice verso l’alto a film e serie di gradimento, ma anche il doppio pollice su nel caso dei contenuti più amati.

Netflix: il doppio pollice su per esprimere amore verso film e serie

Netflix, infatti, ha da poco annunciato l’introduzione del doppio pollice verso l’alto per esprimere amore verso i contenuti. La novità è disponibile su TV, versione web e app Android e iOS. Può sembrare un particolare ininfluente o addirittura ridondante, ma l’intento della celebre piattaforma di streaming è nobile e ben evidente: raccogliere dati sempre più precisi che esprimano i gusti degli abbonati.

Netflix ha pure spiegato la differenza tra singolo e doppio pollice su affermando quanto segue.

Un pollice su ci fa ancora sapere cosa ti è piaciuto, dunque utilizziamo questa risposta per fornire consigli simili. Ma un doppio pollice su ci dice cosa hai amato e ci aiuta a diventare ancora più specifici con i tuoi consigli.

Insomma, Il pollice alzato permette a Netflix di sapere cosa è piaciuto all’utente e questo quindi consentirà a Netflix di continuare a usare questa risposta per suggerire contenuti simili. Invece, il pulsante con il doppio pollice permette all’azienda di fornire suggerimenti ancora più specifici. Per fare un esempio pratico, se un utente dichiara di aver amato Squid Game, questo significa che potrebbe voler vedere il continuo, altre serie o altri film con lo stesso cast o della stessa casa di produzione.