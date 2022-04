Squid Game 2: temi, protagonisti e data di uscita

Cosa sappiamo a proposito di Squid Game 2? Partiamo da una certezza: la realizzazione della seconda stagione è confermata. Non poteva essere altrimenti, considerando il successo riscontrato dalla prima. Negli ultimi giorni sono emerse alcune informazioni inedite in merito, che di certo interesseranno i fan. Eccole.

Cosa sappiamo su Squid Game 2?

Anzitutto, è stato messo nero su bianco che uno dei temi toccati sarà quello relativo al cambiamento climatico. Tra una sfida mortale e l’altra, sia chiaro, perché non riusciamo proprio a immaginare un intreccio narrativo differente da quello che è valso la fortuna dei nove episodi visti fin qui. Lo si apprende dalla dichiarazione del regista sudcoreano Hwang Dong-hyuk, ideatore della serie. È stata raccolta in occasione dell’evento Contenders Television, organizzato da Deadline presso i Paramount Studios di Los Angeles. Eccola in forma tradotta.

Per questo progetto e nei progetti futuri, è impossibile non considerare la polarizzazione politica, le differenze e le difficoltà culturali, così come il cambiamento climatico ambientale che sta avvenendo. Sarò forzato a osservare e criticare, continuando ad affrontare queste tematiche.

In merito ai protagonisti, è dato per certo il ritorno di due volti noti. Si tratta di Seong Gi-hun, attorno a cui ruota l’intera prima stagione (interpretato da Lee Jung-jae) e del mascherato Front Man (o Hwang In-ho, l’attore è Lee Byung-hun).

Per potersi immergere negli episodi di Squid Game 2 sarà necessario affrontare una lunga attesa. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, non dovrebbero debuttare prima del 2024. C’è tutto il tempo per concedersi numerosi rewatch.

Netflix, forte dell’enorme successo ottenuto dalla serie al suo debutto (in parte insperato), ha già reso nota l’intenzione di voler creare un intero universo intorno al franchise. Cosa attendersi? Non solo nuovi episodi, ma con tutta probabilità anche lungometraggi e videogiochi, considerando il sempre più marcato interesse della piattaforma nei confronti del mondo gaming.