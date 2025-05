Netflix non funzionerà più su queste Fire TV

La scorsa settimana, Netflix ha iniziato a inviare email ai suoi abbonati in possesso di alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione, avvisandoli che presto non sarà più possibile utilizzarli per lo streaming dalla piattaforma. Il supporto terminerà entro i prossimi tre mesi, a livello globale. Per gli utenti statunitensi, la data da cerchiare in rosso sul calendario è molto vicina: 3 giugno 2025.

Fire TV datato? Netflix smetterà di funzionare

Non è trascorso molto prima che la notizia iniziasse a diffondersi, tanto da spingere Amazon a intervenire con una dichiarazione ufficiale. L’abbiamo ricevuta in redazione e la riportiamo di seguito in forma tradotta. È attribuita a un portavoce della società.

Netflix interromperà il supporto per alcuni dispositivi Fire TV di prima generazione, lanciati oltre 10 anni fa. Netflix rimane disponibile su tutti gli altri dispositivi Fire TV.

Più nello specifico, il servizio smetterà di funzionare sui dispositivi Fire TV, Fire TV Stick e Fire TV Stick with Voice Remote di prima generazione. L’azienda ha anche annunciato che chi ne è in possesso potrebbe avere diritto a uno sconto per l’acquisto dei nuovi modelli, invitando a contattare il servizio clienti per saperne di più.

Se non si è ricevuta l’email, ma si vuole verificare la compatibilità del proprio dispositivo Fire TV con Netflix, è sufficiente accedere alle “Impostazioni”, poi alla voce “Informazioni” e infine “La mia Fire TV”.

L’obsolescenza è un problema ben noto nell’ambito dell’informatica (e non solo). A volte, dopo solo pochi anni dall’acquisto, si rischia di trovarsi a dover fare i conti con prodotti inutilizzabili o compromessi dal punto di vista delle funzionalità. In questo caso, la piattaforma sembra aver scelto di interrompere il supporto per via della mancata ricezione degli aggiornamenti distribuiti da Amazon da parte dei modelli più datati e di alcuni errori mostrati durante la riproduzione.