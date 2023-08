I giochi di Netflix sulla TV con l'app Game Controller

Il gigante dello streaming ha in serbo un’ulteriore novità per quanto riguarda le proprie iniziative dedicate al gaming: è un’applicazione e si chiama Netflix Game Controller. Si trova già in download gratuito su App Store nelle versioni per iPhone e iPad, mentre quella Android ancora non ha fatto la sua comparsa su Google Play.

L’app Netflix Game Controller per giocare sulla TV

A cosa serve? Sostanzialmente, trasforma lo smartphone (o il tablet) in una sorta di gamepad, per l’interazione con i giochi sulla TV. La piattaforma sarebbe così in grado di creare una sorta di console virtuale, riproducendo i titoli sul schermo più grande del salotto. Questa la descrizione fornita, seguita da uno screenshot.

In arrivo presto su Netflix. Gioca i titoli sulla tua TV con Netflix Game Controller. Questa applicazione Game Controller si sincronizza con il tuo televisore per permetterti di giocare i titoli di Netflix utilizzando lo smartphone o un dispositivo mobile.

Con tutta probabilità, il layout dei comandi cambierà a seconda del gioco selezionato. Al momento non è dato a sapere quando sarà possibile utilizzarle né se risulterà compatibile con tutti i giochi presenti nel catalogo del servizio, alcuni dei quali legati ai suoi franchise più famosi: da Stranger Things a Narcos, passando dalla Regina degli Scacchi e fino a Exploding Kittens a cui presto sarà dedicata una serie.

Il focus sul gaming di Netflix è frutto di un’iniziativa messa in campo ormai diversi anni fa. Dopo aver conquistato la leadership nell’ambito dello streaming con abbonamento premium, i vertici della società hanno scelto di investire su questo fronte con l’obiettivo di diversificare il proprio business, puntando anche su forme di intrattenimento differenti. Un punto di congiunzione tra i due media è quello rappresentato dai contenuti interattivi come Black Mirror Bandersnatch, che non hanno però fin qui saputo ottenere il successo sperato.