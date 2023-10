Netflix House, i negozi fisici a partire da 2025

Il colosso dello streaming aprirà negozi fisici nei quali sarà possibile acquistare prodotti legati ai franchise della piattaforma e non solo: si chiameranno Netflix House. Lo ha reso noto oggi la redazione di Bloomberg, riportando una dichiarazione attribuita a Josh Simon, Vice President della divisione Consumer Products. Eccola in forma tradotta.

Abbiamo visto quanto i fan amino immergersi nel mondo dei nostri film e delle nostre serie, dunque abbiamo pensato molto a come portare tutto questo a un livello successivo.

I negozi fisici Netflix House apriranno negli USA

I primi due vedranno la luce negli Stati Uniti, nel corso del 2025. Ospiteranno non solo aree destinate alla vendita, ma anche set ispirati alle produzioni originali (un po’ come già avvenuto con gli spazi dedicati, tra le altre cose, a Stranger Things) e punti per la ristorazione. L’iniziativa, stando a quanto trapelato, è destinata a raggiungere in un secondo momento altri territori.

Di come il gruppo stia cercando di evolvere il proprio modello di business, andando oltre lo streaming, abbiamo già scritto in diverse occasioni su queste pagine. Si tratta di un’esigenza forzata anche dalla crescita dei concorrenti in un settore sempre più competitivo, da Disney+ a Prime Video.

Dopotutto, il cambiamento fa parte del DNA di Netflix: va ricordato che la società ha mosso i suoi primi passi alla fine degli anni ’90 con un’attività ben differente rispetto a quella attuale, attraverso il noleggio di film in DVD via posta, interrompendolo solo di recente. Vanno poi considerati gli investimenti dell’ultimo periodo sul fronte gaming. E per un brand come Squid Game ha ambizioni che vanno ben oltre la semplice realizzazione di nuovi episodi.

A scanso di equivoci, l’immagine visibile in apertura non arriva da comunicati stampa o leak. È più semplicemente una rappresentazione immaginata dall’intelligenza artificiale generativa di Bing Image Creator (basata su DALL-E 3).