Netflix ha scelto di regalare i suoi ultimi DVD

A ben 25 anni di distanza dal lancio, Netflix ha deciso nei mesi scorsi di abbandonare in modo definitivo il business dedicato ai DVD a noleggio che l’ha resa grande, per concentrarsi esclusivamente sulle iniziative legate allo streaming (e al gaming). Una scelta comprensibile e giustificata, se si considerano i trend del mercato e si ignorano le abitudini dure a morire del pubblico più nostalgico. Coloro che fino all’ultimo hanno deciso di preferire il supporto fisico e hanno affittato i film attraverso il servizio, potranno conservare ciò che ben presto diventerà un pezzo da collezione: i dischi non dovranno essere restituiti.

Gli ultimi DVD di Netflix in regalo ai clienti

La società non chiederà ai suoi clienti di renderli, né applicherà sovrapprezzi o sanzioni. Inoltre, chi ha ancora una sottoscrizione attiva, può incrociare le dita e sperare di ricevere fino a 10 film gratis, direttamente a domicilio, nelle iconiche buste rosse. A renderlo noto è il post su X di una fedelissima.

Dopo il 29 settembre, potresti trovare fino a dieci buste rosse extra nella tua casella di posta. Non saprai se si stanno dirigendo verso di te fino al loro arrivo. Tieni gli occhi aperti e buona visione! Non dimenticare di rivedere la tua lista e sposta i film da vedere assolutamente in cima.

È stato proprio il servizio di noleggio DVD a permettere a Netflix di muovere i suoi primi passi nell’industria, ben prima che il gruppo diventasse l’attuale colosso dello streaming. L’avventura è iniziata il 29 agosto 1997 a Scotts Valley, in California, su idea dei co-fondatori Marc Randolph e Reed Hastings. L’anno successivo, il 14 aprile 1998, il via alle operazioni, con 30 dipendenti e un catalogo composto da 925 dischi da spedire, arrivando ben presto oltreoceano a rappresentare un concorrente del più noto Blockbuster. Il primo film a essere consegnato è stato Beetlejuice, la pellicola diretta da Tim Burton.