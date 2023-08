Netflix: giochi in streaming su TV, computer e Fire TV

Un chiaro indizio era rappresentato dall’app Netflix Game Controller annunciata la scorsa settimana. L’azienda californiana ha infatti avviato i test per il servizio di game streaming su TV, computer e media player. Al momento è disponibile in versione beta solo per alcuni utenti in Canada e Regno Unito.

Game streaming su altri dispositivi

Netflix è entrata nel mercato del cloud gaming a fine 2021. Finora era possibile giocare solo tramite app mobile (Android e iOS) per smartphone e tablet. L’app Netflix Game Controller era quindi un chiaro indizio delle intenzioni dell’azienda, ovvero portare il servizio su più dispositivi. Da ieri è possibile testare due giochi su computer (PC e Mac) tramite browser, media player (Amazon Fire TV e Roku), NVIDIA Shield TV, Chromecast con Google TV e smart TV di Samsung e LG.

I primi titoli disponibili sono Oxenfree di Night School Studio (acquisita da Netflix a fine settembre 2021) e Molehew’s Mining Adventure. Per giocare sulla TV è sufficiente installare l’app Netflix Game Controller per iOS, mentre gli utenti Android troveranno il controller nell’app Netflix.

Dopo aver scelto il gioco verrà mostrato un codice QR sullo schermo della TV. È quindi necessario effettuare la scansione con l’app del controller o di Netflix e verranno mostrati i pulsanti touch necessari. Su PC e Mac è sufficiente avviare il gioco sul sito ufficiale e usare mouse o tastiera.

L’azienda migliorerà il servizio sulla base dei feedback ricevuti. Verranno successivamente aggiunti altri titoli (su mobile sono 70) e il supporto per altri dispositivi. Non è noto quando arriverà in Italia.