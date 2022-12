Netflix annuncia le nuove uscite in streaming a gennaio

Il mese di dicembre, ammettiamolo, non è stato un granché in termini di nuove uscite per lo streaming. Conclusa l’abbuffata di cinepanettoni e film a tema natalizio, guardiamo dunque avanti, a gennaio, con gli annunci di Netflix relativi ai contenuti che faranno il loro debutto sulla piattaforma. Si partirà forte già a capodanno.

Le nuove uscite di Netflix per il gennaio 2023

Il più interessante è Caleidoscopio, una mini serie con Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) in cui un ladro professionista e la sua banda tentano un colpo epico dal valore pari a 7 miliardi di dollari. Pochi giorni dopo toccherà invece a La vita bugiarda degli adulti, serie italiana ispirata all’omonimo romanzo di Elena Ferrante, con protagonisti Giordana Marengo, Valeria Golino e Alessandro Preziosi. Questo il filmato che riassume le new entry di maggior richiamo, appena condiviso dal canale ufficiale YouTube del servizio.

Ecco dunque il calendario di ciò che arriverà su Netflix nelle prossime settimane.

1 gennaio: Caleidoscopio, Jerry Maguire, Lacci, The Good Doctor (stagione 5), La via del grembiule (stagione 2), The international;

4 gennaio: La vita bugiarda degli adulti;

5 gennaio: Ginny & Georgia (stagione 2), Copenhagen cowboy,

6 gennaio: The pale blue eye;

12 gennaio: Vikings valhalla (stagione 2);

13 gennaio: Love life (stagione 2), Dog gone;

13 gennaio: Sky rojo (stagione 3);

18 gennaio: La scuola cattolica;

19 gennaio: That ’90s show, Junji ito maniac;

26 gennaio: Record of ragnarok (stagione 2, episodi 1-10);

27 gennaio:Lockwood & co., You people;

31 gennaio: Pamela.

Ricordiamo che, di recente, la piattaforma ha introdotto anche in Italia il suo abbonamento economico con pubblicità: al prezzo mensile di 5,49 euro (da sottoscrivere anche con le carte regalo) è possibile accedere a gran parte del catalogo, accettando però alcune interruzioni per gli spot durante la visione di film, serie e show.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.