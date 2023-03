Netflix: le nuove uscite in streaming ad aprile 2023

Giunti all’ultimo giorno del mese, è tempo di guardare a cosa riserverà il prossimo, ormai alle porte: ecco le nuove uscite che ha in serbo il catalogo di Netflix per l’aprile 2023, tra film e serie TV da guardare in streaming. La piattaforma, lo ricordiamo, è accessibile anche con l’ offerta Intrattenimento Plus di Sky a prezzo scontato.

Un trailer per le nuove uscite di aprile su Netflix

Ci sarà pane per i denti degli amanti del genere horror con Il sacro male (basato sul romanzo Shrine di James Herbert), ma anche per quelli che preferiscono i thriller, con La Diplomatica. Al debutto anche la seconda stagione della serie Sweet tooth e molto altro ancora. Questo il trailer riassuntivo condiviso dal servizio.

Ecco dunque il calendario completo delle novità in arrivo per lo streaming su Netflixnelle prossime settimane.

Wathering (1 aprile);

After 2 (1 aprile);

Jojo’s Bizarre Adventure: Diamond is unbreakable (1 aprile);

Il sacro male (3 aprile);

Lewis Capaldi: how I’m feeling now (5 aprile);

Lo scontro (6 aprile);

Chupa (7 aprile);

Transatlantic (7 aprile);

American Manhunt: the Boston Marathon Bombing (12 aprile);

Florida man (13 aprile);

Ossessione (13 aprile);

The last kingdom: sette re devono morire (14 aprile);

Fenómenas, indagini occulte (14 aprile);

Al passo con i Kardashian, stagione 13 (15 aprile);

La diplomatica (20 aprile);

Guida turistica per innamorarsi (21 aprile);

Il giorno sbagliato (23 aprile);

Sweet tooth, stagione 2 (27 aprile);

L’estate in cui imparammo a volare, stagione 2 parte 2 (27 aprile);

Benvenuti a Eden, stagione 2 (prossimamente).

Con l’ offerta Intrattenimento Plus di Sky si ha accesso a tutti l’intrattenimento di Sky TV e ai contenuti di Netflix, al prezzo mensile di 19,90 euro anziché 30,00 euro.

