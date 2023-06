Netflix: nuovo sistema per classificare i più visti

Netflix ha deciso di voler rivedere il sistema adottato per classificare film e show più visti dagli utenti che sono inclusi nel catalogo. Si passa, dunque, dal tempo di visualizzazione complessivo alle visualizzazioni calcolate dividendo il tempo di visualizzazione totale per la durata complessiva del prodotto.

Netflix: novità per il sistema di classificazione di film e show

Per meglio dettagliare la modifica, Netflix ha utilizzato come esempio Tyler Rake 2 (nome originale “Extraction 2”), il nuovo film aggiunto sulla piattaforma con protagonista Chris Hemsworth che con le sue 88,38 milioni di ore di visualizzazione divise per 2,07 ore di durata viene ora classificato in base a 43 milioni di cosiddette visualizzazioni. Si tratta di un dato che prendendo in esame la durata totale di serie e film dovrebbe garantire una valutazione più accurata dell’effettivo successo del film rispetto alla metodica che veniva in precedenza sfruttata.

Netflix ha altresì provveduto ad estendere il tempo di valutazione portandolo da 28 a giorni a ben 91 giorni. Così facendo, diviene importante pure il successo sul lungo termine di un film oppure di uno show.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quando espressamente dichiarato da Netflix al riguardo.

La nostra speranza è che la trasparenza di quello che l’utenza guarda su Netflix possa dare a tutti – consumatori, creatori, analisti e stampa – una migliore comprensione di quello che gode di maggior successo nello streaming. Continueremo a condividere con i creatori dati più granulari e specifici per ogni titolo e, come sempre, continueremo ad ascoltare i feedback.

Va tuttavia precisato che le modifiche non consentono comunque di capire quante persone hanno visto film e show dall’inizio alla fine, dato che invece sarebbe parecchio interessante poter conoscere per farsi un’idea ancora più precisa del gradimento, ma indubbiamente vanno a rendere la classificazione decisamente più articolata e accurata rispetto a quanto accadeva sino a qualche giorno fa.