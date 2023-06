Netflix: il trucco per accedere all'intero catalogo

Viaggiare molto apre la mente e permette di conoscere nuovi posti. Tuttavia, nasconde anche qualche svantaggio. Tra questi si insinuano gli abbonamenti streaming che, a causa dei blocchi regionali delle piattaforme che li offrono, risultano inaccessibili fuori dal proprio Paese di residenza o da una determinata area geografica, come ad esempio l’Unione Europea. La soluzione per accedere all’intero catalogo Netflix c’è.

Installa NordVPN sui tuoi dispositivi, intanto hai la garanzia “Soddisfatto o Rimborsato” valida entro 30 giorni dall’acquisto del piano in abbonamento. Questa VPN non è stata scelta a caso. Infatti, risulta tra le migliori per questo scopo. Primo, perché i server sono di sua proprietà. Secondo, sono costantemente aggiornati dai suoi tecnici per bypassare qualsiasi blocco regionale, anche il più recente.

Terzo, forniscono una larghezza di banda illimitata che, per quanto riguarda lo streaming, non è poco. Infatti, grazie proprio a questo puoi assicurarti la visione di tutti i contenuti di Netflix non solo ovunque senza georestrizioni, ma anche senza buffering e alla massima qualità disponibile. Indipendentemente da traffico dati e qualità dell’operatore la tua velocità di connessione sarà ottimizzata.

Netflix senza limiti? La parola magica è NordVPN

Con NordVPN installata sui tuoi dispositivi sei sicuro di poter accedere all’intero catalogo Netflix senza censure né georestrizioni. Viaggia dove vuoi e assicurati comunque la visione di film, serie TV e novità disponibili sulla piattaforma di questo colosso. Come puoi fare per ottenere tutto questo in pochissimi minuti?

Semplice, scarica e installa l’applicazione ufficiale di NordVPN, disponibile per tutti i sistemi operativi e attivabile su 6 dispositivi contemporaneamente. Aprila e collegati a un server italiano tra quelli disponibili. Ora puoi anche scegliere un Indirizzo IP Dedicato Italiano con server a Milano o a Roma. Dopodiché torna sulla piattaforma streaming e rifai l’accesso. Così la tua posizione (virtuale) risulterà in Italia.

