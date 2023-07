Netflix permette di trasferire i profili tra account esistenti

Nel corso delle ultime ore, Netflix ha comunicato di aver provveduto ad aggiornare la funzione che permette di trasferire un profilo personale da un account esistente a un altro, il che si rivela particolarmente utile da quando la possibilità di condividere la password è stata rivista.

Netflix: trasferimento dei profili tra account esistenti

Andando più nello specifico, il colosso dello streaming video fa sapere che da adesso in poi è possibile utilizzare il suo strumento di trasferimento del profilo per migrare la cronologia di visualizzazione e le raccomandazioni a un account esistente.

Prima di tale modifica, Netflix consentiva già di trasferire un profilo, ma solo ed esclusivamente su un account creato ex-novo, il che si rivelava essere piuttosto scomodo, in special modo se si aveva già a disposizione un vecchio account rimasto però inattivo da tempo o magari la possibilità di introdurre il proprio profilo in un altro account già esistente.

La nuova procedura di trasferimento, stando alle informazioni attualmente fornite da Netflix, permette di fare il tutto semplicemente digitando l’indirizzo email e la password associate all’account di riferimento e il completamento dell’operazione avviene in maniera praticamente immediata, oltre che in modo estremamente semplice.

Da tenere presente che, unitamente alla cronologia di visualizzazione e alle raccomandazioni, lo strumento per il trasferimento del profilo recupera pure altri vari dettagli, come i giochi salvati e la lista personale, il che dovrebbe rendere decisamente meno scocciate il dover ricominciare tutto dall’inizio nel caso in cui ci si ritrovasse a dover abbandonare un account condiviso.