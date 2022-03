Netflix, in test il trasferimento dei profili

Quella dell’incremento di prezzo per l’abbonamento condiviso su Netflix non è l’unica novità in dirittura d’arrivo. Il colosso dello streaming video, infatti, sta testando pure una nuova e interessante funzione che permetterà di trasferire un profilo specifico su un nuovo account o sub-account.

Netflix: trasferendo il profilo si conservano cronologia, elenchi e suggerimenti

Grazie a questa nuova feature, dunque, gli utenti potranno conservare la cronologia delle visualizzazioni, gli elenchi personali e i suggerimenti anche sul nuovo profilo usato. La cosa dovrebbe risultare particolarmente utile, non solo per evitare di perdere tutto il proprio storico e le proprie preferenze in caso di creazione di un nuovo profilo, ma anche al fine di incoraggiare i cosiddetti “scrocconi” di streaming a registrarsi per i propri abbonamenti o quantomeno per portare i proprietari degli account a pagare per chiunque usufruisca del servizio al di fuori del nucleo famigliare.

Trattandosi di una funzionalità in corso di test, al momento il trasferimento dei profili non è ancora fruibile da tutti ed è abilitato in modo sperimentale solo in Cile, Costa Rica e Perù. Solamente qualora la funzione dovesse superare questa fase e venire quindi approvata ufficialmente da Netflix, risulterà essere liberamente accessibile da qualsiasi utente e teoricamente in qualsiasi paese in cui il servizio è abilitato.

Per chi non lo sapesse o non ne avesse memoria, facciamo presente che Netflix ha lanciato per la prima volta i profili utente nel 2013 e che questi rappresentano un modo per dividere la cronologia delle visualizzazioni tra amici e familiari utilizzando un unico account.