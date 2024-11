Netflix: piano con pubblicità a quota 70 milioni di utenti

Dal lancio in Italia dell’abbonamento con pubblicità di Netflix sono ormai passati due anni e il colosso dello streaming video ne ha approfittato per fare il punto della situazione in merito ai suoi traguardi, informando per l’appunto di aver raggiunto con esso i 70 milioni di utenti attivi mensili globali.

Netflix: il piano con pubblicità va alla grande

Considerando il fatto che a maggio scorso il record era di 40 milioni, si tratta di un risultato di tutto rispetto per il gruppo e che costituisce indiscutibilmente un enorme balzo in avanti.

Oltre a ciò, Netflix ha comunicato che il 50% delle iscrizioni effettuate provengono proprio dai piani con pubblicità. La cosa non deve però sorprendere in maniera particolare, visto e considerato che Netflix ha iniziato a spingere gli utenti verso tali soluzioni mettendo al bando il suo piano più economico senza ADV.

Da tenere altresì presente che Netflix ha lanciato la propria piattaforma pubblicitaria anche in Canada, con l’intenzione di lanciarla a livello globale entro il prossimo anno. Lo streamer attualmente collabora con Microsoft per vendere annunci che non solo appaiono attraverso i suoi piani di base, ma anche durante le partite di calcio in diretta che trasmette in streaming il giorno di Natale.

Inoltre, come parte dei risultati degli utili del mese scorso, Netflix ha riportato un aumento di 5 milioni di abbonati, portando il suo totale globale a 282,7 milioni.

La società è anche pronta a trasmettere il suo incontro di boxe in diretta tra Mike Tyson e Jake Paul questa settimana, a cui tutti gli abbonati avranno accesso gratuitamente.