Netflix Playground è l'app che ogni genitore stava aspettando?

Non solo streaming: Netflix Playground è la nuova applicazione per bambini lanciata dalla piattaforma. Include giochi e contenuti adatti ai più piccoli come Young MacDonald adatta per l’età prescolare oltre a nuovi episodi di Hank e il camion dei rifiuti e Kit & Sam: Misteri del regno animale.

Nuova app per bambini: arriva Netflix Playground

L’accesso è garantito con tutte le formule di abbonamento. È un’esperienza ottimizzata adatta fino agli 8 anni di età, senza pubblicità, acquisti in-app e costi aggiuntivi. La disponibilità è prevista da oggi nei territori di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia, Filippine e Nuova Zelanda, mentre per l’Italia (così come il resto del mondo) bisognerà aspettare il 28 aprile.

La compatibilità è prevista per smartphone e tablet. Ecco quali sono i giochi al momento disponibili.

Playtime With Peppa Pig : tuffati nel mondo di Peppa con una raccolta di attività tutte da giocare. Prenditi cura dei porcellini d’India, guida l’autobus, prepara un frullato e molto altro.

: tuffati nel mondo di Peppa con una raccolta di attività tutte da giocare. Prenditi cura dei porcellini d’India, guida l’autobus, prepara un frullato e molto altro. Sesame Street : passa del tempo con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati. Esercitati ad abbinare le carte del memory o unisci i puntini per migliorare la coordinazione.

: passa del tempo con Elmo, Big Bird, Cookie Monster, Oscar e tanti altri personaggi molto amati. Esercitati ad abbinare le carte del memory o unisci i puntini per migliorare la coordinazione. Le avventure di Ortone : esplora vivaci ambienti della giungla che stimolano la creatività con un gioco di causa ed effetto insieme a Ortone e i suoi amici. Prova anche lo skateboard e il basket.

: esplora vivaci ambienti della giungla che stimolano la creatività con un gioco di causa ed effetto insieme a Ortone e i suoi amici. Prova anche lo skateboard e il basket. Storybots : divertiti con queste creaturine curiose e piene di domande tra colorate scene di album di adesivi, puzzle e tante altre attività.

: divertiti con queste creaturine curiose e piene di domande tra colorate scene di album di adesivi, puzzle e tante altre attività. Gli snicci : unisciti a Stella nelle sue avventure interattive, esplora il suo mondo, scegli le forme per sviluppare la capacità di riconoscere i motivi ripetuti e costruisci un’auto unica nel suo genere.

: unisciti a Stella nelle sue avventure interattive, esplora il suo mondo, scegli le forme per sviluppare la capacità di riconoscere i motivi ripetuti e costruisci un’auto unica nel suo genere. Bad Dinosaurs : scegli un minuscolo tirannosauro da far correre su una pista oppure scatenati con giradischi, tastiera ed effetti sonori per creare una nuova canzone piena di puzzette.

: scegli un minuscolo tirannosauro da far correre su una pista oppure scatenati con giradischi, tastiera ed effetti sonori per creare una nuova canzone piena di puzzette. pesciolino rosso e pesciolino blu: tocca e trascina per scoprire incantevoli sorprese nelle aree di gioco del salotto e della cucina dei pesci oppure vola tra le nuvole in mongolfiera.

Let’s Color: dai libero sfogo alla creatività con pagine da colorare che hanno come protagonisti i tuoi personaggi preferiti.

È già possibile scaricare e installare l’applicazione Netflix Playground sui propri dispositivi: è in download nelle versioni per Android e iOS.