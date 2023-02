Netflix Premium: audio spaziale per oltre 700 titoli

L’azienda californiana ha annunciato due importanti novità che migliorano l’esperienza di ascolto e permettono di vedere film e serie TV preferite su più dispositivi senza connessione Internet. Gli abbonati al piano Netflix Premium potranno usufruire dell’audio spaziale su oltre 700 titoli e scaricare i contenuti su sei dispositivi. Il costo mensile rimarrà invariato. Nessuna novità invece per quanto riguarda la condivisione della password.

Audio spaziale e download su sei dispositivi

Il piano Premium di Netflix offre già il meglio in termini di qualità di visione, grazie a risoluzione 4K, HDR10 e Dolby Vision. Per quanto riguarda l’audio sono invece supportati Dolby Digital Plus e Dolby Atmos. L’azienda californiana ha ora aggiunto l’audio spaziale che permette di avere un’esperienza sonora immersiva.

Non è necessario acquistare costosi impianti di home theater. Anzi, la tecnologia è indicata principalmente per gli utenti che ascoltano dialoghi ed effetti sonori con un altoparlanti stereo, cuffie e auricolari. L’audio spaziale è ottimizzato soprattutto per notebook e tablet, ma si noteranno miglioramenti anche su TV e smartphone. Netflix ha pubblicato un breve video che consente di ascoltare un “audio avvolgente” con il film 6 Underground e la serie TV Stranger Things 4.

L’audio spaziale è supportato da oltre 700 titoli (c’è un’icona specifica accanto alla descrizione) e viene attivato automaticamente. Per trovarli è sufficiente digitare “audio spaziale” nella barra di ricerca. In futuro sarà disponibile anche per i piani Basic e Standard, ma solo per un numero limitato di titoli.

Gli abbonati al piano Premium possono inoltre scaricare film e serie TV su un massimo di sei dispositivi (in precedenza erano quattro). Netflix ha infine confermato che le regole sulla condivisione delle password sono valide esclusivamente in Costa Rica, Cile e Perù. La pubblicazione delle relative pagine in altri paesi, tra cui l’Italia, è avvenuta per errore. Ma è solo una questione di tempo. La “sorpresa” verrà estesa a tutti nelle prossime settimane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.