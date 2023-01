The Last of Us, episodio 3: guardalo in streaming

Finalmente, è lunedì: una giornata che, da qualche settimana, non solo segna il rientro al lavoro, ma anche una nuova uscita per The Last of Us, che proprio oggi accoglie l’episodio 3. È dunque giunto il momento di proseguire il viaggio di Joel ed Ellie tra le insidie di un mondo post-apocalittico sconvolto da una pandemia. Sei pronto per lo streaming?

Guarda in streaming gratis The Last of Us, episodio 1

Si intitola “Long long time” e non aggiungiamo altro per non correre il rischio di inciampare in spoiler. Lo puoi trovare in lingua originale in esclusiva su Sky. Nelle ore scorse ha fatto il suo debutto anche quello precedente (“Gli infetti”) con doppiaggio in italiano. Qui sotto, invece, il primo visibile integralmente e senza alcuna spesa a risoluzione Full HD, per un assaggio di quella che si è già candidata di diritto a diventare una delle migliori serie di questo 2023.

Ricordiamo che il network HBO ha confermato la volontà di produrre la seconda stagione. Non si tratta certo di una sorpresa, considerando il successo ottenuto con la trasmissione dei primi episodi. La trama, per chi non lo sapesse, ricalca in modo fedele quella dell’omonimo videogioco uscito su console PlayStation.

Attivando la prova di Sky Q (30 giorni a 9 euro) si ha modo di guardare tutti gli episodi di The Last of Us, ma non solo. Ci sono anche le puntate della brillante produzione Call My Agent: Italia e gli interi cataloghi di altre piattaforme del calibro di Netflix e Paramount+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.