The Last of Us: confermata la seconda stagione

Non si tratta esattamente di una sorpresa, considerando il successo ottenuto dai primi episodi: la seconda stagione di The Last of Us si farà. La conferma è giunta direttamente da HBO, emittente che cura il progetto. Continuerà dunque il viaggio immaginato dai creatori Craig Mazin e Neil Druckmann in un mondo post-apocalittico sconvolto da una pandemia.

La seconda stagione di The Last of Us si farà

Per quanto riguarda il nostro paese, la serie è un’ esclusiva Sky. Ricordiamo inoltre che la versione integrale del primo episodio è stata resa disponibile nei giorni scorsi per lo streaming: eccola qui sotto con doppiaggio in italiano e a risoluzione Full HD.

Per chi non ne fosse a conoscenza, The Last of Us riprende la storia narrata nell’omonimo videogioco ed è ambientata cronologicamente a vent’anni di distanza dalla distruzione della civiltà moderna causata dalla diffusione di un fungo che colpisce gli esseri umani. In questo contesto i due protagonisti, Joel ed Ellie, intrecciano le loro vite per sempre. A interpretarli sono gli attori Pedro Pascal e Bella Ramsey.

Ricordiamo infine che oggi arriva su Sky (e NOW) il terzo episodio in lingua originale, intitolato “Long long time”. È inoltre disponibile da qualche ora il secondo con doppiaggio in italiano, “Gli infetti”.

Scegliendo di approfittare dell’ offerta Sky Q (30 giorni a 9 euro) si ottiene l’accesso a un immenso catalogo di intrattenimento multimediale. Sono inclusi, tra gli altri, la serie Call My Agent: Italia e piattaforme come Netflix e Paramount+.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.