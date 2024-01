Netflix: scopri come accedere all'intero catalogo

L’intrattenimento oggi può essere ampliato con una tecnica facile e veloce. Vuoi accedere all’intero catalogo Netflix con un solo abbonamento? Allora attiva Private Internet Access. Questa VPN è in grado di modificare la tua posizione virtuale facendoti scegliere il server che vuoi posizionato in un determinato Paese. Prima però devi sapere due cose importanti.

La prima è che l’utilizzo di una VPN non è consentito a chi ha un abbonamento Standard con pubblicità. Per tutti gli altri, invece, è possibile accedere ai contenuti disponibili in quella determinata area geografica. Si tratta quindi di un sistema molto interessante per poter vedere film, serie TV e altri contenuti non disponibili nel tuo Paese.

La seconda è che con una VPN attiva non puoi vedere i programmi trasmessi in live streaming su Netflix. Ma questo limite non dovrebbe crearti alcun problema. Sono davvero tantissimi i contenuti on demand disponibili da avere solo l’imbarazzo della scelta. Quindi, grazie a Private Internet Access puoi goderti un intrattenimento fantastico e senza limiti semplicemente cambiando la tua posizione virtuale.

Netflix: tutti i vantaggi di usare una VPN per lo streaming

Scegli Private Internet Access per accedere a Netflix e guardare il suo catalogo. Questa soluzione ti porterà a numero vantaggi. Primo fra tutti, come dicevamo, la possibilità di cambiare posizione virtuale. In questo modo accedi alla piattaforma disponibile in altri Paesi beneficiando dei contenuti altrimenti non disponibili in Italia. Insomma, una vera e propria occasione.

Il secondo vantaggio riguarda la qualità della tua connessione dati. Sappiamo bene che lo streaming richiede una certa velocità in download oltre che una stabilità del flusso dati. Grazie a Private Internet Access ottieni una connessione ottimizzata grazie ai suoi server che forniscono una larghezza di banda illimitata. Questo ti assicura uno streaming quasi perfetto e senza buffering, anche in 4K Ultra HD.

