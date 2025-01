Netflix semplifica il download delle serie TV su iPhone

Buone notizie per i fan di Netflix che usano iPhone e iPad. Ora possono scaricare un’intera stagione della loro serie preferita con un solo tap. Il colosso dello streaming ha annunciato mercoledì questa novità, che era già disponibile per gli utenti Android.

Il pulsante per i download in blocco delle serie TV Netflix su iPhone e iPad

Il pulsante di download delle stagioni compare nell’app di Netflix, proprio accanto al tasto “Condividi” nella pagina di una serie TV. Basta selezionarlo per scaricare in un lampo tutti gli episodi della stagione scelta. L’intera stagione finirà nella sezione “Download” sotto la scheda “Il mio Netflix”.

La nuova funzione è perfetta per chi viaggia spesso o si trova in zone con connessione Internet limitata o assente. Prima, bisognava scaricare un episodio alla volta, un processo noioso e interminabile. Ora, i fan possono prepararsi al viaggio facendo scorta di stagioni lunghe, come quelle di “Blacklist”, che hanno circa 22 episodi l’una.

Netflix vola sempre più su con 19 milioni di nuovi abbonati

L’annuncio arriva subito dopo i risultati del quarto trimestre. Netflix ha registrato un traguardo storico, con l’acquisizione di 19 milioni di nuovi abbonati, un record assoluto. Insomma, tra nuove funzionalità e crescita impetuosa, il gigante dello streaming non si ferma più.