Netflix: ecco il sito con le statistiche ufficiali

Appassionati di film e serie Netflix gioite: il colosso dello streaming video ha da poco lanciato in Rete uno speciale portale interamente dedicato alle statistiche, tramite il quale tenere d'occhio l'andamento dei contenuti pubblicati per scoprire quali sono quelli che, in ogni dove del pianeta, stanno impazzando maggiormente tra gli abbonati.

Netflix Top 10: classifiche di film e serie a livello globale e per paese

Il sito si chiamata Netflix Top 10 e il suo nome è piuttosto esplicativo. Collegandosi alla relativa home page, infatti, è possibile visualizzare la top 10 di film e serie su Netflix su scala globale, con tanto di ore totali viste per ciascun contenuto e con indicazioni sul numero complessivo di settimane dall'ingresso in classifica. Tutte le informazioni vengono costantemente monitorate e aggiornate di settimana in settimana.

Oltre che le statistiche globali, si possono visualizzare pure quelle relative a ciascun paese, ma in tal caso potrebbero risultare disponibili un minor numero di informazioni. Per fare un esempio pratico, provando a visionare i dettagli riguardanti esclusivamente l'Italia, non viene mostrato il numero totale di ore di visualizzazione e ci si deve accontentare solo del numero di settimane in top 10.

Si possono altresì impostare dei filtri per il periodo da analizzare e quelli per determinare la tipologia di contenuti d'interesse, scegliendo tra film e serie in lingua inglese e quelli non inglese. Il portale, inoltre mostra delle indicazioni relative ai Paesi in cui sono particolarmente popolari determinati film e serie e una classifica legata ai contenuti più visti nel corso dei primi 28 giorni dall'uscita.