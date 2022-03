Netflix: un utente su tre condivide le credenziali

Il fatto che Netflix voglia evitare che i suoi abbonati possano condividere in maniera impropria la password dei loro account al di fuori del nucleo famigliare è cosa ormai nota, infatti il gruppo sta vagliando delle strategie ad hoc per contrastare il fenomeno, e stando a quanto emerso da un recente sondaggio condotto da Leichtman Research Group ha decisamente da lavorare sulla sua utenza.

Netflix: il 33% degli utenti negli Stati Uniti condivide la password impropriamente

Dai dati ricavati emerge infatti che il 33% degli abbonati alla popolare piattaforma di streaming video negli Stati Uniti attua la pratica della condivisione impropria. Andando più nello specifico, il sondaggio è stato condotto online tra 4.400 soggetti e ciò che è emerso è stato che il 64% degli utenti americani paga in maniera regolare l’abbonamento a Netflix, ma il restante 3% rappresenta i casi in cui il servizio è parte di bundle terzi, come ad esempio spesse volte viene proposto dagli operatori telefonici.

Dallo studio viene inoltre fuori che il 29% di tutti i servizi in abbonamento sono condivisi con persone al di fuori dell’abitazione, mentre il 12% sono pagati per intero da qualcuno all’esterno del nucleo famigliare.

Lo stesso discorso è valido per pacchetti multi-servizio, sebbene in tal caso le percentuali siano di poco inferiori, ovvero il 23% dei servizi vengono condivisi e il 7% pagati per intero da un esterno. L’incidenza sembrerebbe variare con l’età: la percentuale tra i giovani (tra i 18 e i 35 anni) è del 34%, mentre crolla al 14% tra gli over 35.