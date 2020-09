Netgear, copertura Wifi con sconto speciale

Chi sta cercando una soluzione per la copertura Wi-Fi del proprio ufficio o della propria abitazione ha due soluzioni a disposizione grazie alle offerte che Netgear ha annunciato in queste ore sulla propria gamma di router. Sebbene su Amazon la famiglia completa annoveri 5 unità (AC1900, AC2300, AC2600, AC3200, AC4000), sono soltanto due di questi a poter godere di uno sconto assolutamente speciale e del quale poter quindi approfittare.

Netgear, sconto speciale per pochissime unità

I router Netgear in sconto sono i modelli AC2300 e AC2600, disponibili rispettivamente per 129,90 euro e 149,90 euro. Mentre per il primo lo sconto è pari al 35%, il secondo gode di uno sconto pari al 27%: per entrambi una sforbiciata assolutamente importante, che porta i due modelli ad un livello di prezzo mai visto prima (anche 50 euro in meno rispetto agli sconti più importanti dei mesi scorsi). Attenzione, però: le disponibilità sono molto scarse, cosa che con ogni probabilità è a monte degli sconti disponibili in queste ore: è del tutto plausibile che entro breve le unità in magazzino possano terminare, dunque potrà approfittarne soltanto chi sarà più veloce nell’intercettare l’offerta e nel portarsi a casa queste due occasioni.

La differenza tra il Netgear AC2300 ed il Netgear AC2600 consta essenzialmente nella copertura: il primo è un Dual band fino a 600 + 1625 Mbps e promette una facile copertura fino a 130 metri quadri, mentre il secondo è un Dual band fino a 800 + 1733 Mbps e si allarga a 160 metri quadri. La differenza è visibile anche dal punto di vista estetico, poiché il modello AC2300 ha tre antenne, mentre l’AC2600 nel ha complessivamente quattro. Gli sconti disponibili portano la differenza ad appena 20 euro, dunque il consiglio è chiaramente quello di declinare la propria scelta alla versione più prestigiosa in virtù della più facile copertura (la quale potrebbe chiaramente ridursi in caso di ostacoli particolarmente ostici tra le mura del locale in cui verrà installato).

Per chi cerca un livello superiore

Per chi non arriverà in tempo e non potrà sfruttare queste prime opportunità (basta un click per capire se ci sono ancora unità disponibili da mettere in carrello), Netgear mette comunque a disposizione in forte sconto un ulteriore router di livello chiaramente superiore.

Si tratta del Netgear RAX80-100EUS, Wifi 6 con design di grande impatto e velocità dual-band AX6000 (fino a 1200+4800 Mbps). Ideale per connessioni in fibra e case medio-grandi, può gestire 8 flussi paralleli che erogano fino a 6Gbps su 25 dispositivi. Il prezzo è di gran lunga inferiore rispetto a quello tradizionale: 279,09 euro contro il prezzo di 399,99 euro, quindi con uno sconto del 30% che si traduce in un risparmio netto di 120 euro.

Anche in quest’ultimo caso le disponibilità sono minime: quando l’utilità incontra l’occasione fortunata di una offerta lampo, ecco nascere l’opportunità.