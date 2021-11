Netgear Orbi NBK752: sistema mesh tri-band 5G

Netgear ha annunciato il nuovo sistema Mesh Orbi 5G WiFi 6 (NBK752), il primo a mondo con supporto tri-band. Il router e il satellite permettono di creare una rete mesh che garantisce una maggiore copertura con prestazioni elevate e bassa latenza. Grazie alla compatibilità con le reti di nuova generazione, il sistema può essere sfruttato in assenza di connessione cablata, ad esempio come soluzione di backup o in vacanza.

Netgear Orbi NBK752: specifiche tecniche

Il componente principale del sistema Orbi NBK752 è il router NBR750 che supporta la connettività Wi-Fi 6, LTE e 5G. La dotazione hardware comprende un processore quad core a 1,4 GHz, 1 GB di RAM e 512 MB di storage. Sul retro ci sono due porte LAN Gigabit Ethernet, una porta WAN Gigabit Ethernet e lo slot per una nano SIM (non inclusa).

Il satellite RBS750 ha invece due porte LAN Gigabit Ethernet. Il router consente di sfruttare la connettività cablata o wireless, mentre il satellite incrementa la copertura. Il sistema è adatto per una superficie fino a 525 metri quadrati. Aggiungendo altri satelliti è possibile estendere la copertura della rete mesh di 175 metri quadrati.

In mobilità è possibile utilizzare la rete 5G con velocità fino a 1 Gbps. All'interno dell'abitazione si può fare affidamento sulla rete Wi-Fi 6 che offre una velocità fino a 4,2 Gbps, sufficiente per lo streaming video a 4K/8K. Il sistema supporta fino a 40 dispositivi connessi in contemporanea.

La configurazione e gestione del sistema avviene in modo semplice utilizzando l'app Orbi per Android e iOS. Il sistema Netgear Orbi NBK752 può essere acquistato sullo store ufficiale a 1.199,99 euro. Il prezzo include 30 giorni di abbonamento gratuito al servizio Netgear Armor sviluppato in collaborazione con Bitdefender.