Netgear Wi-Fi 6 EAX12: rete mesh a basso costo con qualsiasi modem

Risolvi definitivamente i problemi con la rete Wi-Fi con un accessorio semplice, ma decisamente performante. Sto parlando del ripetitore Netgear Wi-Fi 6 EAX12, un extender dalla flessibilità eccezionale e con performance al top della categoria che oggi raggiunge il minimo storico a soli 57 euro su Amazon, scontato di quasi metà prezzo. Un vero affare.

Extender Netgear Wi-Fi 6 EAX12: caratteristiche tecniche

La soluzione di Netgear presenta un design compatto e a dir poco minimale, in una veste completamente bianca capace di adattarsi a qualsiasi ambiente. Come da tradizione, la spina è integrata così da semplificare l’installazione e soprattutto l’ingombro. La configurazione, infatti, avviene direttamente tramite l’applicazione dedicata dalla quale puoi gestire qualsiasi funzione dell’extender. Un singolo dispositivo riesce a coprire un’area di circa 100mq2, ma naturalmente puoi acquistarne un numero maggiore in base alle tue esigenze. Una delle funzioni più interessanti, infatti, è proprio la funzione Easy Mesh che ti consente di creare una vera e propria rete Wi-Fi mesh con il modem o router già in tuo possesso. In questo modo sarà estremamente semplice coprire con la rete wireless l’intero appartamento, anche su più livelli, o persino un locale commerciale.

Ogni nodo, infatti, riesce a connettere oltre 14 dispositivi contemporaneamente. Inoltre, il supporto alle tecnologie OFDMA e MU-MIMO consente di ottimizzare la rete prioritizzandola in base alle singole richieste dei dispositivi connessi. A garantirne le prestazioni ci pensa il nuovo protocollo Wi-Fi 6 in grado di raggiungere una velocità combinata di ben 1600Mbps, quindi perfettamente compatibili con le reti Fibra. Ovviamente, il dispositivo può essere associato a qualsiasi modem o router di tutti gli operatori attualmente presenti in Italia. Non manca neanche la possibilità di utilizzare il Netgear EAX12 come Access Point (AP), generando una rete privata dedicata ai propri dispositivi con nome e password diversi da quella originale. Completa la dotazione il supporto al nuovo protocollo WPA3 per la crittografia che fornisce una maggiore protezione alla rete.

Grazie ad uno sconto di addirittura il 43%, il ripetitore Netgear Wi-Fi 6 EAX12 è disponibile su Amazon a soli 56,99 euro per un risparmio di oltre 40 euro sul prezzo di listino.

