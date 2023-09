Neuralink la startup di Elon Musk cerca pazienti con tetraplegia per testare i suoi chip

Neuralink, la startup di Elon Musk specializzata in chip cerebrali, ha dichiarato di aver ottenuto il via libera da parte di un comitato di revisione indipendente (La Food & Drug Administration) per condurre la prima sperimentazione umana su pazienti paralizzati. L’autorizzazione arriva dopo diverse prove relativamente conclusive sugli animali.

In un post pubblicato su X (ex Twitter), l’azienda ha spiegato di essere alla ricerca di pazienti con “tetraplegia dovuta a lesioni del midollo spinale cervicale o sclerosi laterale amiotrofica”. Lo studio dovrebbe durare sei anni. Non è noto il numero di persone che prenderanno parte alla sperimentazione.

We’re excited to announce that recruitment is open for our first-in-human clinical trial! If you have quadriplegia due to cervical spinal cord injury or amyotrophic lateral sclerosis (ALS), you may qualify. Learn more about our trial by visiting our recent blog post.… — Neuralink (@neuralink) September 19, 2023

In un comunicato stampa, Neuralink ha ufficialmente avviato la fase di reclutamento per questa nuova e fondamentale tappa nello sviluppo dell’azienda. Da diversi anni, si dedica alla ricerca e allo sviluppo di impianti cerebrali con interfaccia neuronale diretta, con l’obiettivo di curare malattie considerate incurabili. Secondo Elon Musk, Neuralink potrebbe apportare una rivoluzione nella vita di persone tetraplegiche, non vedenti e altre persone con disabilità. Grazie a questi impianti cerebrali, sarebbe possibile controllare dispositivi attraverso il pensiero. Questa promessa sicuramente suscita grande interesse e aspettative.

In simbiosi con l’intelligenza artificiale

Elon Musk si rivolge a persone affette da tetraplegia a causa di lesioni al midollo spinale o sclerosi multipla. I test sul cervello umano saranno effettuati nell’ambito dello studio PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface). PRIME fa parte di un programma speciale della FDA che gli consente di beneficiare di deroghe speciali. L’obiettivo di questi test sugli esseri umani è valutare la sicurezza e l’efficacia di questi impianti potenzialmente rivoluzionari.

Elon Musk ha dichiarato nel 2020 che questi chip consentiranno all’umanità di raggiungere una “simbiosi con l’intelligenza artificiale”. Tuttavia, il multimiliardario teme che i sistemi di intelligenza artificiale possano superare gli esseri umani e prendere un giorno il controllo.

Lo studio utilizzerà un robot per posizionare chirurgicamente un impianto di interfaccia cervello-computer (BCI) in una regione del cervello che controlla l’intenzione di muoversi, ha dichiarato Neuralink, aggiungendo che il suo obiettivo iniziale è quello di “consentire alle persone di controllare un cursore o la tastiera di un computer con la sola forza del pensiero”.

Una volta inserito, infatti, il chip invisibile registrerà e trasmetterà i segnali cerebrali a un’applicazione. L’applicazione decifrerà quindi l’intenzione di movimento.

Neuralink, tra maltrattamento di animali e dubbi della FDA

I test di Neuralink sugli animali sono stati abbastanza positivi sulla carta. Ma in realtà l’azienda è stata accusata di maltrattamento di animali. Si ritiene che la maggior parte delle scimmie utilizzate sia morta in seguito ai test di impianto cerebrale. Qualche settimana fa, Elon Musk ha sostenuto che queste scimmie erano già molto malate, addirittura in fase terminale, e che la loro morte non aveva nulla a che fare con Neuralink. Ciononostante, la start-up ha riconosciuto la propria colpa a dicembre 2022.

Ma il maltrattamento degli animali non è stato l’unico problema incontrato da Neuralink. Infatti, la FDA aveva espresso dubbi su altri punti. L’ente regolatore temeva che i microfili potessero migrare in altre aree del cervello, il che sarebbe stato ovviamente disastroso per una serie di motivi. Anche l’uso di una batteria al litio era motivo di preoccupazione. Infine, la FDA si è chiesta se fosse possibile rimuovere l’impianto senza danneggiare il tessuto cerebrale.

Nonostante questi dubbi, Neuralink sembra essere riuscita a rassicurare L’FDA. Ci deve pur essere un motivo. Di conseguenza, si attendono con ansia le sperimentazioni sul cervello umano. Nonostante i risultati positivi, l’etica del progetto di Neuralink viene regolarmente messa in discussione. Potrebbe venire il momento in cui l’azienda vorrà offrire i suoi impianti anche alle persone sane… e questo, è un altro paio di maniche.