Neuralink testerà il chip Blindsight sugli esseri umani entro il 2025

Il sogno di Elon Musk di curare la cecità sta per diventare realtà. Neuralink, una delle sue aziende, ha appena annunciato che entro fine anno testerà su un paziente umano Blindsight. L’impianto cerebrale dovrebbe restituire la vista a chi l’ha persa.

Blindsight è una vera e propria interfaccia cervello-macchina. Una rete di minuscoli elettrodi integrata direttamente nella corteccia visiva, che si occupa di elaborare tutto ciò che vediamo. Una telecamerina esterna cattura le immagini e poi manda segnali a questi elettrodi, che a loro volta stimolano i neuroni nel cervello. Il paziente quindi torna a vedere di nuovo, Non nel senso tradizionale, certo, ma riesce a percepire le immagini.

Neuralink to implant its first Blindsight vision chip in a human by the end of this year

The information was confirmed by Neuralink owner Elon Musk, who said the implant will allow even people born blind to see.

“Neuralink’s Blindsight device will enable vision even for those… pic.twitter.com/UPwWZKeJBl

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2025